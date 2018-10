SuperEnalotto: quali sono le regioni più premiate?

Qual è il segreto per vincere al SuperEnalotto? Esiste una formula magica per poter indovinare la combinazione dei 6 numeri vincenti? Magari qualcuno potesse consegnarcela e cambiare le nostre vite!

Gli italiani risultano essere particolarmente appassionati quando si tratta di sfidare la sorte al gioco del SuperEnalotto ma esistono regioni che sembrano essere più fortunate di altre quando si parla di vincere ricchi premi in denaro.

La vincita di un jackpot ha fatto capolino tante volte alle porte degli italiani e il SuperEnalotto risulta essere il gioco tra le lotterie nazionali ed europee che ha distribuito il Montepremi più alto.

La classifica delle regioni che sbancano il Jackpot

Secondo le statistiche del gioco, la regione che si classifica al primo posto per le vincite più ricorrenti è la Campania: sono 18 infatti i campani che hanno portato a casa il bottino più alto del concorso indovinando la sestina vincente.

Seguono in questa classifica dei sogni la regione del Lazio, l’Emilia Romagna, la Puglia, il Veneto, la Toscana, il Piemonte, infine la regione Lombardia.

Quest’ultima detiene il record di vincita più alta di sempre con oltre 177 milioni di euro, suddivisi però in un sistema di 70 quote giocate online.

A seguire nella top vincite delle regioni d’Italia, la Sardegna, la Sicilia e la Calabria.

Ed è proprio a Vibo Valentia che è stato vinto da un singolo giocatore il Jackpot più alto di tutti i tempi. Ben 163,5 milioni, in un giovedì di fine ottobre del 2016: sestina vincente più numero SuperStar e il Jackpot è servito!

In fondo, le probabilità che questa perfetta combinazione si manifesti sono solo di una su 56 miliardi, apparentemente molto difficile ma, a quanto pare, non del tutto impossibile.

Il Jackpot milionario del gioco SuperEnalotto cresce di settimana in settimana diventando sempre più ricco. Ad oggi il concorso ha già superato l’ammontare dei 50 milioni di euro e per vincerlo, in fondo, basterebbe una giocata di solo 1 euro.

Tentare la sorte è semplice e a portata di mano: si può giocare nelle ricevitorie vicino casa, tramite le app di gioco o anche giocare al SuperEnalotto online. Insomma le opportunità di vincere ci sono per tutti, a noi servirebbe solo un pizzico di fortuna in più!