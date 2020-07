Superenalotto, il Molise sfiora il 6: a Campomarino vinti 38mila euro

Un anno e tre mesi dopo, il Molise sfiora nuovamente il “6” al SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 28 luglio a Campomarino (CB) è stato centrato un “5” da 38.779,77 euro, uno dei premi più alti di giornata. L’ultimo “5” in regione era arrivato ad aprile 2019; stavolta la giocata vincente è stata convalidata nell’emporio di Maria Glave in via Alcide De Gasperi 26. Il Jackpot, intanto, continua a salire, e per il prossimo concorso metterà in palio 19,7 milioni. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Molise non è mai stato centrato.