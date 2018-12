SuperEnalotto: a Venafro sfiorato il Jackpot, centrato un 5 da 57mila euro

VENAFRO

Vacanze di Natale all’insegna della fortuna per un giocatore di Venafro che al SuperEnalotto ha centrato un 5 vincendo ben 56.914,87 euro, a un passo dall’aggiudicarsi il Jackpot. Dunque la dea bendata è tornata a baciare il Molise il 22 dicembre scorso., due giorni prima della vigilia. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Visone di viale San Nicandro 16/D. Il 6 nel frattempo ha raggiunto gli 82,3 milioni di euro, al nono posto nella storia dei premi più alti assegnati dal gioco e secondo tra i premi in palio in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre il Jackpot in Molise non è mai stato centrato.