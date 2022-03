Superbonus tour, l’onorevole Fraccaro: “Abbiamo portato in Molise mezzo miliardo di euro di cantieri”

L’ex sottosegretario di Stato ha incontrato a Campobasso esponenti del mondo dei professionisti, delle imprese e dei portatori di interesse nella catena dell’agevolazione: “Daremo battaglia al governo e in Parlamento per rendere addirittura strutturale la misura”

di Antonio Di Monaco

“Si può parlare di una misura di successo per il Molise perché abbiamo portato in questo territorio quasi mezzo miliardo di euro di cantieri che si traduce in posti di lavoro, ricchezza diffusa e abitazioni più efficienti che valgono di più”. L’onorevole Riccardo Fraccaro del Movimento Cinque Stelle, ma soprattutto uno dei principali artefici del Superbonus 110%, ha tenuto oggi, 25 marzo, un incontro nella sala della Costituzione del Palazzo della Provincia di Campobasso nell’ambito del “Superbonus tour” con professionisti, imprese, istituzioni e tutti i portatori di interesse nella catena dell’agevolazione. Ad accoglierlo il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, il consigliere Angelo Primiani che ha moderato i lavori, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il vice presidente della Provincia, Orazio Civetta, oltre all’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Vincenzo Niro, al presidente dell’Ordine dei Geologi, Domenico Di Lisa e al presidente dell’Acem-Ance Molise, Corrado Di Niro.

“In questo momento in cui l’energia è carissima, questa misura significa un risparmio per le famiglie – ha osservato l’ex sottosegretario di Stato – che possono spendere quei soldi nell’economia reale. Ci attende ora una battaglia al governo e in Parlamento per rendere più lungo il periodo in cui potremo godere del Superbonus sperando che diventi addirittura strutturale permettendo alle aziende – ha concluso Fraccaro – di fare una programmazione di lungo periodo per investire ancora di più sul territorio”. Tutto questo si tradurrebbe in un’edilizia molto più competitiva a livello internazionale con le progettazioni attuali che, proprio grazie alla competenza maturata nel Superbonus, possono partecipare a bandi europei con grandi possibilità di successo.