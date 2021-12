Superbonus, incontro all’Isis “Fermi-Mattei” (VIDEO)

Si è svolto nel pomeriggio del 2 dicembre, l’evento dedicato al Superbonus nell’aula magna dell’Isis Fermi-Mattei. Ingegneri e istituzioni sono intervenuti al convegno illustrando i requisiti e i vantaggi del Superbonus, la misura varata dal Governo per la riqualificazione energetica degli edifici e la ristrutturazione delle abitazioni.

La preside del Fermi-Mattei, Emilia Sacco, ha sottolineato quanto la scuola risenta dei bisogni del territorio: “I ragazzi hanno speso le loro competenze ed è il segno di una scuola che prepara al mondo del lavoro, perché gli studenti sono pronti a mettere in campo le loro potenzialità nel campo del Superbonus”.

Il sindaco Piero Castrataro ha posto l’accento su un problema concreto della realtà lavorativa molisana, ovvero la carenza di manovalanza esperta, annunciando l’intenzione, da parte del Comune, di mettere in campo corsi di formazione appositi. In programma anche iniziative con i cittadini per spiegare meglio la misura.

“Il Superbonus è una misura che sta dando moltissimo impulso all’economia nazionale e, di conseguenza, anche locale – ha dichiarato il primo cittadino -. Si è creato un boom economico che ha anche dimostrato che chi vuole costruire deve farlo seguendo tutte le regole”, ha concluso Castrataro in risposta all’abusivismo edilizio che è, di fatto, rimasto giustamente escluso dal Superbonus.

Soddisfatto anche il presidente della Provincia, Alfredo Ricci: “Tutto il territorio provinciale ha la possibilità di riconvertirsi da un punto di vista della sicurezza e dell’efficientamento energetico – ha dichiarato, prima di parlare dei ragazzi del Fermi-Mattei -. Gli studenti hanno la possibilità di mettere in pratica le competenze apprese tra i banchi di scuola e questo è un passaggio fondamentale nel contatto continuo tra scuola e territorio”.