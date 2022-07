Superbonus, il 16 in Comune a Termoli i 5 Stelle incontrano cittadini e operatori

Le esitazioni e il caos normativo degli ultimi mesi impongono un momento di confronto

Da mesi i dati Enea certificano l’importanza del Superbonus 110% per il comparto edile e dimostrano quanto la misura riesca a bilanciare crescita economica e rinnovamento energetico: qualcosa che nel nostro Paese non si era mai visto. Tuttavia le esitazioni e il caos normativo degli ultimi mesi impongono un momento di confronto con cittadini, amministratori locali e operatori.

È questo l’obiettivo principale dell’incontro-dibattito organizzato dal gruppo del MoVimento 5 Stelle di Termoli che si terrà sabato 16 luglio alle ore 18, nella sala del Consiglio comunale di via Sannitica, 5.

A moderare il confronto sarà la consigliera al Comune di Termoli e consigliera alla Provincia di Campobasso, Daniela Decaro.

Interverranno il deputato Antonio Federico, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente, la consigliera regionale Patrizia Manzo. Insieme a loro anche il consigliere regionale Vittorino Facciolla e il sindaco di Termoli nonché presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti.

L’evento servirà a fare il punto della situazione, a tracciare un primo bilancio sull’impatto che il Superbonus può avere a livello regionale e nazionale, a delinearne le prospettive. Quello di sabato, quindi, sarà il momento per comprendere a che punto sono i lavori in Parlamento, raccogliere le necessità di chi lavora con o sui cantieri, dare risposte e fornire chiarimenti su ogni aspetto della misura.

Il MoVimento 5 Stelle non ha mai avuto dubbi sull’importanza del Superbonus, sulla necessità di strutturarlo al meglio, liberarlo dalla burocrazia e rilanciarlo: un lavoro costante, condotto ad ogni livello istituzionale e in modi diversi con lo scopo di far comprendere a chiunque i benefici della misura. E lo conferma anche la presenza all’evento di Termoli dell’intera filiera M5S, che parte dal Comune e arriva in Parlamento passando per Provincia e Regione.