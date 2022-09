Superbonus, Federico: ”Via libera alle novita”

L’impegno e la caparbietà del MoVimento 5 Stelle hanno avuto un ruolo decisivo nel via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto Aiuti-bis, che contiene anche le modifiche al Superbonus.

La riformulazione del Ministero dell’Economia ricalca ciò che indichiamo da tempo: la responsabilità in solido per la cessione dei crediti dev’essere limitata soltanto ai casi di violazione ‘con dolo o colpa grave’ per i crediti maturati successivamente in al decreto legge dello scorso novembre che introduce l’obbligo di visti di conformità, asseverazioni e attestazioni.

Tutto ciò vuol dire sbloccare i crediti fiscali, quindi pagare dipendenti e fornitori.

Questa è l’ennesima dimostrazione, con i fatti e non con le parole, che la nostra unica preoccupazione è rivolta ai cittadini, in questo caso alle migliaia di imprese a rischio fallimento a causa della situazione caotica generata dai continui ‘stop and go’ disposti dal Governo nei mesi scorsi.