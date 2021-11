“Superbonus Day, 110 motivi per partecipare”: innovazione e opportunità

Appuntamento in presenza all’auditorium della sede del Mattei in viale dei Pentri

Cessione del credito, recupero urbanistico e innovazione, comunicazioni alle Agenzie delle entrate, opportunità per i proprietari di immobili e per chi vive nei condomini. Sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro da tema: “Il Superbonus Day, 110 motivi per partecipare”.

L’evento, organizzato dall’Isis Fermi-Mattei di Isernia, è in programma giovedì 2 dicembre 2021, a partire dalle 15:30, presso l’auditorium dell’istituto superiore (sede Mattei, viale dei Pentri).

Chiariranno tutti i dubbi su questa importante opportunità gli studenti e i docenti dell’istituto superiore isernino, insieme agli esperti dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Isernia. L’incontro ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Isernia, del Comune di Isernia e dei due ordini professionali.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del dirigente scolastico, Emilia Sacco, sono previsti gli interventi del sindaco di Isernia, Piero Castrataro, del presidente della Provincia, Alfredo Ricci, e del segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia, Andrea Girardi.

Subito dopo i lavori – moderati da Sergio Di Vincenzo – entreranno nel vivo con una serie di interventi che si pongono l’obiettivo di fare chiarezza sui contenuti dell’importante misura varata dal Governo.

Il primo intervento è dedicato al “Progetto-Laboratorio dedicato al mondo del recupero urbanistico e della cultura. Orientare con originalità: il Superbonus”. È stato realizzato dagli alunni delle classi 4A e 5A Costruzione Ambiente e Territorio, in collaborazione con il professore Antonio Farisai.

A seguire si affronterà il tema de “La comunicazione all’Agenzia delle Entrate”: l’intervento è stato realizzato dagli alunni della classe 5B Amministrazione Finanza e Marketing, d’intesa con il professore Sergio Ferreri.

Subito dopo Domenico Vacca (Ordine degli Ingegneri Isernia) farà il punto sul Superbonus, accendendo i riflettori sulle opportunità da cogliere.

Altro tema molto atteso è quello de “La cessione del credito e il visto di conformità: modalità operative”. Ne parlerà Luca Maddonni (Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili Isernia).

Al termine degli interventi è prevista una discussione con dibattito.

Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare. Possono farlo sia in presenza (con green pass) sia in streaming. In entrambi i casi è richiesta la prenotazione, collegandosi al sito: https://www.fermimattei.edu.it/.

Per la diretta streaming ci si può collegare al seguente indirizzo: https://youtu.be/Ugubeyg6Lq8