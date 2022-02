Superbonus 110%, in Molise sono state 620 le richieste presentate

Le detrazioni totali per gli investimenti ammessi sono più di 116 milioni di euro

Numerose le richieste anche nella nostra regione per accedere al Superbonus 110%. I dati del Molise sono resi noti da Enea.

Le certificazioni depositate sulla piattaforma – riferisce l’Ansa – sono a quota 620, investimenti ammessi a detrazione per un totale di 116.196.579 euro, investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione per un totale di 75.442.551 euro, detrazioni previste a fine lavori pari a 127.816.237 euro e detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a 82.986.806.

Sono i numeri del Super Ecobonus 110% in Molise forniti da Enea e aggiornati al 31 gennaio 2022.

Per quanto riguarda i i soggetti beneficiari, del totale delle asseverazioni, 118 riguardano condomini (totale investimenti 58.313.537 euro; totale lavori realizzati 36.120.461 euro), 291 riguardano edifici unifamiliari (totale investimenti 35.789.304 euro; totale lavori realizzati 23.891.163 euro) e 211 riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti (totale investimenti 22.093.737 euro; totale lavori realizzati 15.430.926 euro).

L’investimento medio è pari a 494.182 euro per i condomini, 122.987 euro per gli edifici unifamiliari e 104.709 euro per le unità immobiliari indipendenti.

Foto: Ansa Molise