Superbonus 110%, già esaurite tutte le risorse previste. Prenotati 33,7 miliardi di euro

Il salvadanaio del Superbonus rischia già di essersi svuotato. È quanto mostrano i dati resi pubblici dall’Enea e relativi ai lavori beneficiari dello sconto fiscale al 110%: al 31 maggio scorso sono state già stati effettuati interventi per un ammontare complessivo di detrazioni di 33,7 miliardi di euro. Cifra più alta del valore complessivo dei lavori perché lo Stato rimborsa il 110% di quanto speso, cioè più della spesa realmente effettuata.

Numeri che però sbattono con le risorse che il governo ha messo in campo per finanziare la misura. Ben sei i diversi provvedimenti tra decreti e disegni di legge approvati dalla primavera del 2020, in piena emergenza pandemica, fino all’ultima Legge di Bilancio. In totale, l’esecutivo ha messo sul piatto 33,3 miliardi per l’intero arco temporale, cioè fino al 2036, anche se se la gran parte dei fondi – oltre 31,5 miliardi – riguarda le annualità fino al 2028.

Il risultato è che comunque già ora i cittadini hanno prenotato un importo superiore alle risorse stanziate e quindi se in ipotesi venissero tutte versate ai cittadini o a chi ha acquistato i crediti fiscali sarebbe necessario un nuovo rifinanziamento per assicurare le detrazioni anche ai nuovi lavori.

Il termine ultimo per accedere al Superbonus è fissato al 30 giugno 2022 ma è prevista dal decreto aiuti una proroga fino a fine anno per gli edifici unifamiliari nel caso in cui il 30% dei lavori sia completato entro il 30 settembre.