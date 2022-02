Superbonus 110%, Federico: «Decisioni rapide per dare ossigeno a imprese e cittadini»

«Il lavoro del Movimento 5 Stelle sul Superbonus 110% – ha scritto l’onorevole Antonio Federico – sta imponendo al Governo sia la consapevolezza che le truffe non possono condizionare le misure positive per la comunità, sia un cambio di visione, più vicina a quella delle imprese e dei cittadini.

Come noto il decreto Sostegni-ter ha limitato il meccanismo della cessione dei crediti che maturano a seguito degli interventi edilizi, proprio con l’obiettivo nobile di evitare le truffe. Tuttavia in questo modo sono stati bloccati migliaia di cantieri, con il rischio di far fallire le imprese oneste e di danneggiare migliaia di famiglie.Il Governo ne sta prendendo atto e sarebbe pronto a sbloccare la cessione dei crediti maturati dalle aziende con i bonus edilizi, almeno quelli tra istituti vigilati dalla Banca d’Italia e all’interno di entità appartenenti ad uno stesso gruppo. Siamo in una fase importante, però bisogna correre. Dal Parlamento siamo pronti a intervenire con emendamenti al Sostegni ter in Senato, ma non possiamo attendere i tempi della conversione in legge, quindi ci aspettiamo decisioni già nel prossimo Consiglio dei ministri.

Decisioni che ridiano respiro massimo al Superbonus: sarebbe ossigeno per i cittadini, le imprese e per l’economia del Paese.»