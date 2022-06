Superbollette dell’acqua, a Isernia cresce la contestazione

Dopo Sposato del Pd e Stefano Testa della Lega, continua il fuoco di sbarramento contro il costo delle bollette dell’acqua, aumentato a dismisura dal sindaco di Isernia, Castrataro. Oggi è la volta di Nicola Moscato, ex consigliere di Centrodestra, che dà “della faccia di bronzo” al sindaco, pubblicando su Facebook la delibera con cui Castrataro viene smentito relativamente al comunicato stampa emesso da Palazzo San Francesco. Afferma Moscato:

“Oggi, tramite la pagina istituzionale di Isernia Informa, è stata scritta una nuova pessima pagina firmata di pugno dall’amministrazione Castrataro.

Con riferimento agli aumenti del ruolo idrico, la maggioranza comunale ha precisato che gli aumenti in tariffa sono imputabili solo ed esclusivamente alla passata amministrazione.

Ma, per amor di verità, esistono sempee le delibere di Giunta (con tanto di tabelle in allegato) a confutare l’esatto opposto.

Nella prima fotografia potrete osservare le nuove tabelle del ruolo idrico 2022, il cui primo quadrimestre è stato già inviato a molti cittadini ( altra “meravigliosa novità” quella di notificare il singolo quadrimestre, ndr.), votate dalla Giunta Castrataro con delibera n.91 del 31.05.2022 ( foto nei commenti).

Nelle restanti fotografie, invece, si potranno notare le tabelle relative agli anni precedenti.

Tanto per dirne una, con le nuove tariffe firmate Castrataro, le tariffe base delle utenze non domestiche sono passate da 0.2317 a 0,5158.

Ci troviamo di fronte ad un aumento di circa il 30% rispetto le tariffe passate.

Questo è il disastroso risultato firmato dall’assessore Iannone con il beneplacito del Sindaco.

La cosa più anomala è che finanche il Partito Democratico di Isernia ( che ha in Giunta due assessori con cariche importantissime) ha criticato la loro stessa maggioranza per i ruoli idrici notificati ai cittadini.

Alla luce delle suddette critiche, se il Partito Democratico ( soprattutto di Isernia) godesse di una benché minima coerenza politica, dovrebbe far presentare le dimissioni ai due suoi assessori e passare in minoranza.

Ma figuriamoci.

Ciò che resta è la faccia di bronzo.

Per usare un eufemismo.