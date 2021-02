Superata quota 10mila vaccinati in Molise: 3706 hanno ricevuto la seconda dose

In Molise in 3706 hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, ciò vuol dire che tra qualche giorno saranno immuni al 95%, così come previsto dalle ricerche e dai test della Pfizer.

In totale sono state somministrate in regione 10484 dosi, delle quali 6778 riguardano prime dosi e, come detto, 3706 seconde dosi.

Tutte le dosi somministrate riguardano il vaccino della Pfizer Biontech, mentre ancora nessun vaccino è stato effettuato di Moderna.

Nei prossimi giorni, secondo il calendario, si proseguirà con le somministrazioni delle seconde dosi a chi almeno 21 giorni fa ha ricevuto la prima.