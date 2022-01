Superare la crisi grazie all’agricoltura: 8 borse di studio per i giovani

L’iniziativa presentata dalla Diocesi di Termoli-Larino, dalla Fondazione Di Vaira e dall’associazione diocesana Un Paese per Giovani: ad ogni ragazzo 3200 euro per un anno

Tremiladuecento euro di borsa di studio per “rendere concreto il sostegno alla formazione di giovani che vogliono specializzarsi nell’ambito agricolo”.

E’ stata presentata questa mattina, 29 gennaio, l’iniziativa organizzata dalla Diocesi di Termoli-Larino, dalla Fondazione Cavaliere del Lavoro Francesco Di Vaira e dall’associazione Un Paese per Giovani che nasce appunto con l’obiettivo di essere vicini ai giovani che vogliono studiare e avere un accesso al mondo del lavoro.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’avviso per le 8 borse di studio hanno partecipato il vescovo della Diocesi, Gianfranco De Luca, e Domenico Barba consigliere di amministrazione della Fondazione Di Vaira. Presenti anche Pasquale Santella, presidente di Un Paese per i Giovani, associazione cui la Diocesi e la Fondazione hanno affidato la gestione e l’organizzazione del bando e Angelo Spadanuda, responsabile di tutta la procedura per il conferimento delle borse di studio.

Nel corso della conferenza stampa sono stati ribaditi gli scopi ideali e fondativi dell’ente di beneficenza. Il conferimento delle borse di studio “è il modo attuale per rendere concreto il ruolo di sostegno alla formazione di giovani che vogliono specializzarsi nell’ambito agricolo ed è la modalità per continuare la propria missione di partecipazione allo sviluppo di questo territorio”.

Il regolamento per accedere alle borse di studio prevede che le 8 borse di studio siano destinate a studenti residenti in Molise, iscritti in corsi di laurea nei settori agro-alimentari, zootecnico e veterinario e per l’anno accademico 2021-2022 l’importo è di 3200 euro.

Sul bando, che è stato pubblicato sul sito dell’associazione Un Paese per Giovani, sono descritti tutti i requisiti di base per accedere alla selezione e sono indicati anche quelli preferenziali che daranno un punteggio maggiore.

I requisiti premianti sono legati alla situazione socio economica del candidato, al curriculum scolastico, allo status familiare, alla condizione fisica e alla motivazione.

Sul bando sono specificate le modalità di presentazione delle domande con i relativi allegati, che è possibile far pervenire a partire da martedì 1 febbraio e fino al 15 marzo.