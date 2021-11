Super Green pass tra favorevoli e non: parola ai termolesi (VIDEO)

Conto alla rovescia per il Super Green pass che entrerà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. Ecco cosa ne pensano i termolesi

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per il Super Green Pass che entrerà in vigore dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, salvo proroghe. L’arrivo del certificato verde rafforzato varato dal Consiglio dei ministri inaugura un doppio binario tra chi è vaccinato e guarito e ha il super green pass e chi ha il pass di base che si ottiene anche con un tampone negativo: il molecolare valido per 72 ore, l’antigenico utile per 48 ore.

Il Super Green Pass o Green Pass rafforzato, invece, si ottiene solo in caso di vaccinazione o guarigione da infezione da Covid-19.

Quando serve il Super Green Pass

Già inzona bianca, a partire dal 6 dicembre, il Super Green Pass servirà per assistere a spettacoli ed eventi sportivi; per partecipare a feste e cerimonie pubbliche e per entrare in ristoranti, bar, pasticcerie al chiuso e discoteche.

“Nel momento in cui si fa una scelta di questo tipo, quindi di Green Pass rafforzato”, ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza, “C’è un elemento molto positivo che vorrei sottolineare e cioè che, nel passaggio di colore, che come sapete può avvenire nel caso in cui le regioni dovessero superare determinati indici di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva, noi eviteremmo restrizioni per le persone che sono vaccinate. Il messaggio di fondo che noi diamo è un rafforzamento del Green Pass per evitare chiusure”.

Infatti, nel caso in cui una Regione italiana dovesse passare in zona gialla o arancione, il nuovo Certificato verde rafforzato servirà per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni. Rimarrebbero ad esempio aperti, senza limitazioni di capienza, ma con solo accesso ai vaccinati e guariti, ristoranti, bar, cinema, musei e teatri.

In caso di zona rossa scattano invece le restrizioni per tutti.

I vaccinati e i guariti che oggi hanno il Green pass base, cioè quello normale rilasciato fino ad oggi, non dovranno fare niente. Cambierà solo l’algoritmo dell’app che legge i certificati all’ingresso dei locali al chiuso, dei musei, ecc. (l’app VerificaC19). L’applicazione riconoscerà dal QR Code il motivo per il quale è stato rilasciato il Green pass.

Abbiamo dato parola ai termolesi per ascoltare il loro pensiero sul Super Green pass tra favorevoli e contrari.

