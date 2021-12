Super Green Pass, scattano i controlli in città in bar, locali ed autobus

Sono partiti i controlli per il Super Green Pass. Da oggi, 6 dicembre, scatta la nuova certificazione verde contro l’escalation di casi da Covid-19.

Gli agenti della Polizia e della Squadra Mobile si sono messi in azione dalle prime ore della mattinata per controllare il rispetto della certificazione verde all’interno di locali ed esercizi commerciali.

Cosa cambia con il Super Green Pass

La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i no vax, comprende regole diverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid sin dalla zona bianca, oltre che in zona gialla, arancione e rossa.

Da oggi dunque si ridurranno gli spazi per gli oltre 6 milioni di italiani non vaccinati e scatta la nuova stretta.

Anche per prendere i mezzi pubblici sarà necessario avere almeno il Green pass “base”, che si ottiene con il solo tampone. Con il test negativo si potrà continuare ad andare a lavoro, in palestra, pernottare in albergo e poco altro.

Non ci si potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro. Il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 a mille euro.

Sui bus urbani si sale solo con il Green Pass

Controlli sono stati effettuati anche in salita e in discesa dai mezzi pubblici e dai bus urbani.

Per effetto del nuovo Super Green Pass, infatti, per usare i mezzi pubblici occorrerà presentare la certificazione verde ‘base’ che si ottiene anche con il solo tampone.

A Campobasso i controlli sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Municipale.

“Stiamo facendo i controlli in vari punti della città – ha affermato il luogotenente Antonio Pistilli – le persone controllate finora sono tutte munite di Green Pass.

Al momento non c’è differenza tra il Super Green Pass e il Green Pass base. Dal 15 dicembre il Green Pass verrà elevato come meccanismo di controllo”.

I controlli sono effettuati sia prima che le persone salgano sui mezzi pubblici sia quando scendono. Chi viene sorpreso senza la certificazione verde rischia 400 euro di multa.

“I campobassano hanno accolto positivamente i controlli e c’è molta collaborazione”.

