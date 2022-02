Super Green pass, le Regioni: “Estendere l’obbligo ai lavoratori del teatro”

Domani la commissione Cultura presenterà la richiesta alla Conferenza dei governatori. Intanto, si va verso la capienza del 75% per gli stadi a partire da marzo

Estendere l’obbligo del super Green pass agli artisti, al personale artistico e di accoglienza dello spettacolo come, ad esempio, i lavoratori del teatro. È quanto chiederà domani la Commissione Cultura delle Regioni alla Conferenza dei governatori. “La richiesta arriva unanime dalla nostra Commissione – ha spiegato la coordinatrice, Ilaria Cavo –. L’intenzione di affrontare il tema è nata durante il picco della pandemia, per fortuna superato, e quando i teatri pur potendo aprire a massima capienza, per le norme allora vigenti sulle quarantene, hanno dovuto bloccare le recite a causa di alcuni contagi”.

Di contro, nelle zone bianche, gialle ed arancioni, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito solo indossando una mascherina di tipo FFp2 e ai soggetti in possesso di una certificazione verde Covid-19 acquisita a seguito di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione (Green Pass rafforzato). Provvedimento confermato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella “Tabella attività consentite senza/con Green Pass “Base”/ “Rafforzato” aggiornata allo scorso 31 dicembre 2021.

Intanto, il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, “stanno lavorando congiuntamente a un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto e al chiuso”. Così, in una nota, il governo annuncia un parziale allentamento delle misure anti-Covid anche per gli stadi. Il primo passo è già deciso. “Si lavora a un primo allargamento, a partire dall’1 marzo, che porterà al 75% e al 60% il limite delle capienze rispettivamente all’aperto e al chiuso”. In seguito, ci saranno “riaperture complete” qualora la situazione epidemiologica lo permetta.