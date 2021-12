Super Green Pass, continuano i controlli al Terminal Bus e nei bar

Continuano i controlli per il rispetto del super Green Pass. Anche nella serata di ieri, 7 dicembre, la Polizia Municipale ha effettuato le verifiche sui passeggeri in salita e in discesa al terminal bus di Campobasso.

Nella mattinata di oggi, 8 dicembre, controlli anche nei bar di Campobasso per verificare il possesso della certificazione verde da parte di coloro che erano seduti ai tavolini.

I primi controlli erano scattati già nei giorni scorsi per verificare il possesso della certificazione verde rafforzata anche per gli avventori di bar e ristoranti (QUI L’ARTICOLO).

Cosa cambia con il Super Green Pass

La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i no vax, comprende regole diverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid sin dalla zona bianca, oltre che in zona gialla, arancione e rossa.

Anche per prendere i mezzi pubblici sarà necessario avere almeno il Green pass “base”, che si ottiene con il solo tampone. Con il test negativo si potrà continuare ad andare a lavoro, in palestra, pernottare in albergo e poco altro.

Non ci si potrà sedere al tavolo al bar, andare al ristorante al chiuso o a teatro. Il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 a mille euro.