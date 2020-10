Super Enalotto, ancora un 5 in Molise: si festeggia a Campobasso

Il Molise fa segnare il terzo “5 del 2020 al SuperEnalotto. A Campobasso si festeggia una vincita da 25mila euro nell’estrazione di sabato 17 ottobre. La giocata vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria Cianciosi Helen in Corso Vittorio Emanuele II 37. La caccia al Jackpot riprenderà invece domani, quando verranno messi in palio 53,8 milioni. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Molise, riferisce Agipronews, non è mai stato centrato il premio più alto.