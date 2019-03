Suor Elvira, la “donna-coraggio” che aiuta i bambini. «Siete la mia gioia»

REDAZIONE TERMOLI

Il volto segnato dalla fatica di chi, da 28 anni, si trova a vivere la miseria, le difficoltà e la violenza di un luogo forse dimenticato dai più dove, però, vivono centinaia di persone in cerca di aiuto. Ma lo spirito indomito di chi ha deciso di mettere la propria vita al servizio degli altri, di quei bambini di Berberati cresciuti troppo presto con un fucile in mano e la violenza nel cuore, che, però, possono ancora essere salvati. E quell’ironia sottile di chi sa che, mettendosi nelle mani del Signore, tutto può essere possibile. «Adesso c’è la gioia di avere avuto una sorgente di acqua naturale che ci ha permesso di fare questo bacino dei pesci. La prossima volta ne porterò uno anche a Termoli così non potete dire che il pesce c’è solo qui». Ha deciso di fare un passaggio anche nella sua Termoli, suor Elvira Tutolo, la missionaria che qualche giorno fa è stata premiata con il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella. In sala consiliare accolta dal sindaco Angelo Sbrocca, da gran parte dell’amministrazione comunale e dalle sue consorelle, le è stata consegnata una onorificenza e una piccola somma di denaro per il progetto che sta portando avanti a Berberati, città della Repubblica Centroafricana dove vive da 18 anni. «Oggi (ieri, ndr) abbiamo omaggiato due grandi donne – ha affermato il sindaco Sbrocca – da una parte Rosa Fazio Longo che ha sempre voluto tutelare le donne dalla disparità di genere che esiste ancora adesso e alla quale è stata intitolata la rotonda di Largo Regina Elena e dall’altra parte suor Elvira Tutolo che ha dedicato la sua vita ai più deboli, a tutti quei bimbi che non hanno e non avevano famiglie, cercando di dare un contributo sia come suora che come donna e mamma a questi bambini che si trovano soli. Come termolesi e io come sindaco di questa città siamo orgogliosi di questo grande impegno. Suor Elvira è una donna che ci piace perché non è una urlatrice ma lavora in silenzio per i più deboli». Accanto a suor Elvira anche il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca. «Sono la voce di chi non ha voce», si è raccontata suor Elvira prima di ammettere che «quasi non volevo venire. Non nascondo che ho avuto delle difficoltà, ma poi mi sono detta che sarebbero state contente tante persone e che la loro gioia sarebbe ricaduta su di me». Poi il ricordo dei 18 anni trascorsi a Berberati e dei 28 complessivi da che vive in Africa. «Agli amici di Termoli avevo lanciato una sfida dicendo di aiutarmi per 4-5 anni e poi avrei dimostrato che potevamo essere autonomi ma non avrei mai immaginato che a fine 2012 sarebbe scoppiata questa terribile guerra». Una guerra che ha distrutto famiglie e portato anche i bambini più piccoli a combattere nelle milizie per un lavoro, quello di suor Elvira, che è diventato ancora più difficile. «C’è ancora bisogno di sostegno», annuncia in maniera schietta. «Questi ragazzi fanno parte delle bande armate, sono molto feriti perché hanno ucciso e hanno visto uccidere e quindi occorre molta pazienza. Ho sempre fatto questo lavoro di aiutare la persona ma ormai non sono più oggettiva nei loro confronti avendo provato anche io la violenza». Ad aiutarla un ragazzo, uno psicologo del posto «che è stata una manna dal cielo trovare visto che non ce ne sono», e poi il sostegno delle tante famiglie che «accolgono questi ragazzi». Nel mezzo la creazione «di questo centro agricolo che è la mia gioia. Il fatto di avere questa sorgente di acqua naturale ci ha permesso di fare un bacino dei pesci. La prossima volta non potrete dire che il pesce sta solo a Termoli perché ve lo porterò anche io».