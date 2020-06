“Suoniamo insieme”, tra le 12 orchestre italiane anche la “Pietro Mascagni” di Ripalimosani

“Suoniamo insieme”. 12 orchestre italiane, per un totale di 170 componenti, si sono, questa notte, incontrate sui social per una iniziativa speciale. Con l’obiettivo di omaggiare la nostra Repubblica nel giorno dell’anniversario della sua nascita, il 2 giugno, si sono esibite eseguendo il celebre brano “La vita è bella” di Nicola Piovani. Chiaro ed importante il messaggio di speranza che si è inteso lanciare: la vita deve continuare, nonostante la difficile situazione legata all’emergenza da covid-19. Dell’orchestra “Gino Neri” di Ferrara l’idea di questo evento, che ha ricevuto il patrocinio della Federazione Mandolinistica Italiana. Il mandolino è, d’altronde, lo strumento principe italiano e mandolinistiche sono state tutte le orchestre coinvolte. Circa 300 le adesioni; 170, per ragioni squisitamente tecniche, le orchestre effettivamente partecipanti. A rappresentare egregiamente il nostro Molise, l’orchestra “Pietro Mascagni” di Ripalimosani, diretta dal Maestro Tonino Di Lauro. E proprio quest’ultimo ha sottolineato la grande emozione legata al momento, anche in virtù del fatto che, ha precisato, “ricorrono i 40 anni di vita del sodalizio”. Un anniversario nell’anniversario, dunque. Ciascuna delle orchestre ha registrato una parte de “La vita è bella”; il montaggio definitivo è, invece, spettato al maestro Giorgio Fabbri, direttore della “Gino Neri” di Ferrara. Ulteriore testimonianza di come la musica, linguaggio universale, durante questo duro periodo emergenziale, abbia avuto un’importante valenza sociale, lanciando un messaggio

positivo e concreto e donando un momento di riflessione che ha sostituito i “contatti”. Anche durante il lockdown, la musica ha, dunque, continuato a “parlare”. D’altronde, per parafrasare il grande Ezio Bosso, “La musica è come la vita: su può fare in un solo modo, insieme”.

Francesca Muccio