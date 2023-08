‘Suoni dal Molise’ stasera… protagonisti ad Agnone

Un’occasione da non perdere quella di stasera ad Agnone, dalle 21,00 nel Piazzale antistante la storica Fonderia Marinelli. Si uniranno più voci e più momenti culturali, musicali ed artistici per la presentazione del Volume Suoni dal Molise scritto da Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi con la partecipazione dell’editore Aldo Putignano, delle autrici e dello storico Giuseppe D’Onorio. Il volume ripercorre in maniera accattivante e comunicativa vicende, personaggi e atmosfere legati al mondo millenario delle campane e delle zampogne, due realtà connotanti la stessa storia culturale ed umana del Molise, conosciute e diffuse in Italia e all’estero. Una Scultura Live tenuta dall’artista Ettore Marinelli, già affermato scultore con opere presenti in più città d’Italia e un Concerto sui generis di campane e di zampogne dei maestri Giulio Costanzo e Piero Ricci suggellerà in maniera originale questa serata agnonese all’insegna della condivisione ad ampio raggio. L’avvocato Gabriella Marinelli conduce la serata che vede la partecipazione dei noti Fonditori Armando e Pasquale Marinelli e della fine decoratrice Paola Petrarca.