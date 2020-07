Suonare la campanella per chiedere i medicinali

Scene da “medioevo prossimo venturo” all’ospedale di Venafro, dove il servizio di diabetologia per migliaia di pazienti (anche di Isernia) è stato chiuso, dopo essere rimasto aperto per un brevissimo periodo. È rimasto in funzione solo per distribuire i medicinali. I pazienti non possono avvicinarsi all’ingresso, per via dell’emergenza Covid, e vengono bloccati da una inferriata, a circa un metro dalla porta. Da qui l’espediente, messo in piedi per sopperire all’impossibilità di bussare alla porta. È stata installata, in maniera abbastanza arrangiata, una corda sospesa con una campanella di quelle che si usano per i bovini. Quando il paziente arriva, tira la corda, la campanella suona e l’infermiere di turno si affaccia. Tutto questo accade in provincia di Isernia nell’anno di grazia 2020. Per finire la vera notizia: i diabetici della provincia di Isernia, per farsi seguire, ora devono andare a Campobasso.