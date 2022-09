Suona la campanella: si ritorna in classe anche in Molise

E’ suonata la campanella di scuola per gli studenti molisani che oggi, 14 settembre, tornano tra i banchi di scuola. Dopo la lunga pausa estiva hanno rimesso lo zaino sulle spalle pronti per affrontare questo nuovo anno scolastico. Un ritorno in classe che sa di ‘normalità’ dopo gli anni di pandemia.

Dopo tre anni di pandemia, infatti, per la prima volta si torna in aula senza mascherine, che restano obbligatorie per il personale scolastico e gli alunni a rischio.

Non ci saranno più gli orari diversificati, le misure di distanziamento e la didattica a distanza: se un alunno si ammala e risulta positivo dovrà restare a casa, ma non potrà seguire le lezioni dalla sua stanza.

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi inaugura il nuovo anno scolastico con un augurio: “Auguro buon rientro e buon lavoro alle studentesse e agli studenti, ai docenti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico e dell’amministrazione, centrale e territoriale. A tutta la scuola italiana va il mio ringraziamento per il grande impegno profuso in questi due anni difficili, che sarà alla base di questo nuovo anno scolastico e di quel ritorno a una normalità per cui abbiamo lavorato e che consentirà, finalmente, di tornare a guardarci in viso, di sederci più vicini, di riprendere attività e abitudini che avevamo dovuto mettere da parte“.

IN ALTO IL RIENTRO IN CLASSE DEGLI STUDENTI DEL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO DI ISERNIA e DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI VIA STATI UNITI DI TERMOLI