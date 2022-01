«Suo padre si sente male? Noi le mandiamo l’ambulanza, intanto cerchi un medico»

L’incredibile episodio a Civitacampomarano. Il sindaco Manuele: « Ho chiesto ufficialmente all’A.S.Re.M. di fare chiarezza: non mi stancherò di denunciare pubblicamente che le gravi problematiche»

Vicenda paradossale quella accaduta a Civitacampomarano durante le festività natalizie.

Un uomo perde i sensi e cade a terra. Il figlio chiama immediatamente il 118 e l’uomo, alla richiesta di aiuto, riceve più o meno una risposta del genere: «Le mando l’ambulanza, nel frattempo lei trovi un medico per suo padre».

Sull’episodio, ora, è proprio il primo cittadino di Civitacampomarano, Paolo Manuele, a chiedere che sia fatta chiarezza.

«Mi sono accorto – ha raccontato il figlio a Primo Piano Molise – che mio padre aveva avuto un malore, l’ho trovato a terra, e ho chiamato il 118. L’operatore mi ha fatto la consueta intervista e poi mi ha detto: vi mando l’ambulanza però è sprovvista di medico, se lei riesce a reperire un medico è meglio perché per l’arrivo del primo disponibile ci vuole un’oretta.

Io in quel momento non era neanche molto lucido, sono rimasto ancora più frastornato. Che vuol dire che devo reperire un medico? Non sapevo se c’era il medico di base. Per fortuna con me c’era un amico, che mi ha detto: mi è parso di vedere prima in macchina il dottor Zita. Era lui il medico del paese prima, ma è andato in pensione». È stato proprio il dottor Zita, convinto da Antonio, a recarsi sul posto e prestare i primi soccorsi all’anziano.

Il primo cittadino di Civitacampomarano, informato dell’accaduto, ha scritto al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano per chiedere chiarimenti.

«Il 29 dicembre – si legge in un post affidato ai social proprio del sindaco – un cittadino di Civitacampomarano, da quanto lui stesso mi ha riferito un paio di giorni dopo, si è trovato in una situazione al dir poco imbarazzante, o forse paradossale.

Ho chiesto ufficialmente all’A.S.Re.M. di fare chiarezza sull’episodio occorso, ed a prescindere dall’evento in questione non mi stancherò di denunciare pubblicamente che le gravi problematiche denunciate da me e da altri colleghi Sindaci continuano a non essere risolte ed affrontate.

La mancanza dei medici, ormai nota, è bene precisare che nasce da anni e ciò avrebbe dovuto comportare con largo anticipo (rispetto ad una demedicalizzazione discutibile nei tempi e nei modi), oltre all’espletamento degli avvisi andati purtroppo deserti, un’attività di riorganizzazione del servizio e la redazione di adeguate procedure ed indicazioni sia alla Centrale che agli equipaggi.

Sin dallo scorso giugno con altri sindaci abbiamo più volte partecipato le criticità derivabili dalla scelta operata, purtroppo non abbiamo ricevuta alcuna risposta circostanziata. Alle nostre missive, ai nostri solleciti, non ci è stato nemmeno risposto in attuazione di quale provvedimento, e da chi adottato, si è proceduto di fatto a modificare, rispetto ai relativi atti di indirizzo sanitario vigenti, l’emergenza territoriale 118.

In altre Regioni è realtà consolidata da anni la configurazione di postazioni non medicalizzate ma c’è un aspetto sostanziale, ci sono protocolli ed esistono indicazioni ben precise per la gestione degli eventi, nel nostro caso i fatti testimoniano come le cose siano andate e stiano andando in maniera ben diversa.

Se a questo sommiamo che in ordinario, anche in caso di patologie tempo-dipendenti, non ancora esiste una piena integrazione tra la rete dell’emergenza territoriale e la rete dell’emergenza ospedaliera, verosimilmente gli accadimenti che potrebbero occorrere credo siano facilmente prevedibili.

A riguardo, infatti, non per responsabilità del personale, è bene evidenziare che la postazione medicalizzata più vicina solo da un punto di vista delle distanze, non certamente per tempistica a causa delle condizioni orografiche e della carente viabilità, è Trivento. In condizioni ottimali i tempi di arrivo dell’equipaggio medicalizzato non sono inferiori ai 35-40 minuti, ed in caso di condizioni meteo avverse per neve i tempi potrebbero arrivare fino a 50-60 minuti, se non oltre.

Spero che un domani, noi cittadini di quest’area, non dovremmo fare i conti con accadimenti spiacevoli per poi ritrovarci a dire “ve l’avevamo più volte detto e segnalato”…».