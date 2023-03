Suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente, bisogna pagare per evitare guai con la giustizia

Cinque i tentativi di truffa ai danni degli anziani nella sola giornata di lunedì 13 marzo. Stesso copione, identico il profilo delle vittime prese di mira dai malfattori: fermata un’auto sospetta

Il copione è sempre lo stesso. Identico anche il profilo delle vittime. E nelle ultime ore si è verificata una vera escalation di tentativi di truffe a Campobasso, sempre ai danni degli anziani.

Come dicevamo diversi gli episodi denunciati nella giornata di lunedì 13 marzo, almeno 5. Le forze dell’ordine a quanto pare hanno a che fare con soggetti esperti, del ‘mestiere’ per intenderci. Il primo approccio avviene al telefono, quando il truffatore si mette in contatto con la vittima per spiegargli che il figlio o addirittura il nipote è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il secondo step, dopo aver arricchito la fantomatica vicenda di particolari, è la richiesta di denaro: per evitare che la persona coinvolta nella vicenda possa dormire sonni tranquilli (evitando problemi con la giustizia), bisogna effettuare un pagamento, procedendo ad un bonifico o ad una consegna di denaro.

Questo è quando accaduto nella giornata di lunedì e su cui stanno indagando i Carabinieri, dopo aver raccolto le denunce di alcuni malcapitati che, per fortuna, sono riusciti ad evitare la truffa.

Sembra che i militari abbiano anche proceduto al controllo di un gruppo di soggetti (con precedenti specifici) a bordo di un’auto sospetta. Con loro pare avesse un numero consistente di schede telefoniche, ma nessuna a quanto pare è compatibile con i numeri da cui sono partite le telefonate.