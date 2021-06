“Sunbus”, (ri)parte nel fine settimana il servizio navetta per i lungomari

Anche per la corrente stagione estiva l’amministrazione comunale ha predisposto i servizi navetta gratuiti per raggiungere i due litorali della città adriatica.

Quest’anno il servizio “Sunbus” consentirà, a coloro che non vogliono o non possono raggiungere la spiaggia con le autovetture, di parcheggiare tranquillamente in due ampie aree di sosta per poi proseguire il tragitto per i due lungomare comodamente a bordo delle navette.

Per il lungomare nord Cristoforo Colombo sono state previste due navette (A e B) che partiranno a distanza di dieci minuti dal parcheggio del cimitero effettuando fermate in Via Maratona e davanti agli stabilimenti balneari Lido delle Sirene, Lido Stella Marina, Lido La Lampara, Lido Mistral, Lido La Perla, Lido Tartaruga, Lido Gabbiano, Lido La Vela, Lido La Piovra, Lido Sirena Beach, ex distributore Ip ed infine ex Hotel Modenese. Per quanto riguarda il litorale nord, il servizio sarà attivo a partire da domani e per tutto il week-end, 24-26 Giugno, e successivamente tutti i giorni a partire dal primo luglio.

Stesso discorso per Rio Vivo. Sarà riattivato il parcheggio auto di Viale Marinai d’Italia dove si potrà tranquillamente parcheggiare per poi proseguire a bordo della navetta “Sunbus” ed arrivare così nei pressi degli stabilimenti balneari della zona. Per quanto riguarda Rio Vivo, il servizio navetta sarà attivato dal 2 luglio tutti i venerdì, sabato e domenica e successivamente tutti i giorni dal primo agosto.