Summit delle Società Operaie di Mutuo Soccorso del Molise

A Lucito, lo scorso 1 Marzo, si è tenuta la riunione del Comitato di Coordinamento del Coordinamento Regionale delle Società Operaie di Mutuo Soccorso del Molise.

Alla riunione oltre, naturalmente ai delegati della Società Operaia e Agricola di Lucito, hanno partecipato i delegati dei sodalizi di Carovilli, Casacalenda, Pizzone, San Giovanni in Galdo e San Martino in Pensilis. La stessa si è aperta con i saluti di benvenuto del Presidente della locale società, Giacinto Pizzuto, cui ha fatto seguito l’intervento del Sindaco di Lucito, avv. Giovanni Marasca il quale ha portato i saluti di tutta la comunità ai partecipanti ed ha formulato ai delegati gli auguri di buon lavoro.

Alla riunione del Comitato di Coordinamento è altresì intervenuto il Dott. Antonio D’ Ambrosio, Presidente della Associazione culturale Pro Arturo Giovannitti, con la quale è in atto una stretta collaborazione per l’organizzazione di eventi culturali quali, convegni, conferenze e tavoli di studio relativi alla evoluzione storica, sociale e normativa delle società operaie di mutuo soccorso.

Con il Dott D’ Ambrosio, appassionato cultore della storia dei sodalizi mutualistici molisani, soprattutto in rapporto al fenomeno migratorio che ha interessato agli inizi del secolo scorso i nostri territori, si è concordato di intraprendere una serie di iniziative comuni prima tra tutte l’organizzazione di un convegno da tenersi a Campobasso verso la fine di Giugno.

Tra gli argomenti trattati, il Comitato di Coordinamento ha discusso dell’organizzazione della Festa del Coordinamento prevista per Domenica 12 Luglio a Carovilli da strutturare sul modello “Piatto Topico” e della opportunità di confermare per il prossimo mese di settembre il viaggio culturale, alla scoperta delle bellezze e dei siti di interesse della nostra regione, da tenersi in Castel San Vincenzo e località limitrofe.

Al termine della riunione è seguita una interessante visita alla chiesa alla Chiesa Madre di Lucito ed al Museo della “Maggio della Defenza” che raccoglie strumenti, costumi, immagini che raccontano questo antico rito che ogni anno si ripete tra tradizione e innovazione il 1 maggio a Lucito. Il Dott Antonio Marasca, esperto di musica popolare, ha brillantemente illustrato il senso e le origini della festa “Majje Dde le Defenze” spiegando che tale manifestazione, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, prende il nome proprio da una località periferica del paese dove il clima particolarmente mite favorisce la abbondante fioritura con la quale viene ornato il tipico pagliaio.

Negli stessi locali di Casa D’Attilio da qualche tempo è ospitata anche una pinacoteca dedicata al maestro Antonio Pettinicchi, artista dai natali lucitesi ma famoso e apprezzato in regione e oltre che gli ospiti hanno potuto ammirare sotto la guida di Massimo Ferrone, che ha curato in prima persona l’allestimento della mostra.

Non è poi mancato un momento conviviale tra i delegati delle società che hanno partecipato all’incontro i quali, al termine dei lavori, nel darsi appuntamento per la prossima riunione da tenersi in Castel San Vincenzo domenica 3 Maggio si sono ritrovati presso un ristorante di Civitacampomarano dove la giornata è continuata in un clima di concordia e serenità fino alla tradizionale foto di gruppo.