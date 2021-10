‘Sulle tracce delle nobili famiglie tra i castelli’: il Molise torna su Rai Uno

Nonostante sia la seconda regione più piccola d’Italia, il Molise è una terra di bellezze sorprendenti, inserite tra i monti del Matese. È attraversata dal fiume Biferno che regala scorci bucolici, con borghi ricchi di storia arroccati sull’Appennino. Sono le testimonianze delle epoche che hanno vissuto questi luoghi: dai Sanniti ai Longobardi e Normanni, arrivando agli Angioini e agli Aragonesi. Antiche stirpi da cui discesero le nobili famiglie che qui costruirono la loro fama cavalleresca innalzando fortezze e Castelli, come i Signori Pandone, i Conti Di Capua e i Principi Pignatelli.“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di RAI UNO, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MiC (Ministero della Cultura), che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, arriva in Molise.Livio Leonardi, partendo da Termoli, città bagnata dal mare Adriatico, importante tappa di antichi pellegrinaggi, condurrà il suo pubblico alla scoperta di questa regione, svelando intrighi politici e amorosi tra conti, signori e duchesse del Contado del Molise.Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà quindi il proprio racconto nei luoghi più suggestivi di questa terra e nella storia secolare dei suoi Castelli e degli uomini che vi abitarono.Partendo dal Castello Pandone di Venafro, dove il Conte Francesco Pandone accoglierà il conduttore, il racconto proseguirà nell’antica Chiesa dell’Annunziata, meta di numerosi pellegrini in adorazione. Le telecamere si sposteranno poi nel Castello di Capua a Gambatesa, al confine tra Molise e Puglia, storico crocevia dei tratturi, fino ad arrivare a Monteroduni, dentro le mura del Castello Pignatelli, giungendo poi a Campobasso, capoluogo della regione. Ma non è finita qui… sempre con Livio Leonardi – vincitore del Premio Internazionale “VISIONI” della Fondazione (Agnelli) Civita di Bagnoregio – andremo anche alla scoperta di alcune location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche e attratto il cuore e la fantasia di grandi registi. Questa regione ha dato i natali anche ai nonni di Robert De Niro, che andarono in America a cercar fortuna.E infine “Paesi che vai” si immergerà nelle bellezze di un paradiso lussureggiante di flora e fauna, con paesaggi appenninici attraversati da un sistema di laghi e sorgenti incontaminati.Appuntamento dunque su Rai Uno, tutte le domeniche alle 9.40, per un racconto indimenticabile dentro la storia, in compagnia di Livio Leonardi e di “Paesi che vai”. Paesi che vai… Domenica 24 ottobre 2021 dalle 9.40 alle 10.30.