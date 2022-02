Sulle tracce dell’amore, al MAB della diocesi di Termoli-Larino il primo escape tour in Molise

“Sulle tracce dell’amore” è il primo Escape Tour in Molise, un gioco nel quale i partecipanti, all’interno di un circuito diffuso, hanno un tempo limitato per completare insieme una missione, risolvendo puzzle, enigmi, rompicapo e indovinelli. Ideato dal progetto Molise WOW per il borgo di Larino è ispirato alla tragica storia di Isabella Sorella, ambientata nel XVII secolo.

È una delle vicende più intense, intricate e melodrammatiche del panorama seicentesco molisano. Due omicidi e una storia d’amore, ne fanno una tragedia degna di Shakespeare. La ricostruzione della vicenda basata sul libro intitolato “La congiura del 1679” di Giuseppe Mammarella, Direttore dell’Archivio Storico della Diocesi di Termoli-Larino, è stata romanzata per garantire un filo conduttore all’esperienza ludico-culturale, con l’obiettivo di valorizzare il borgo di Larino e in particolare i luoghi del MAB (Museo, Archivio e Biblioteca diocesani), rendendoli fruibili soprattutto ai più giovani.

L’Escape Tour è prenotabile per i seguenti giorni: sabato 12 febbraio, domenica 13, lunedì 14, sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022. Gli orari disponibili sono: la mattina dalle 10.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30. Per prenotare o ricevere informazioni sulle prossime date si può contattare il 3517778443 o il sito www.molisewow.com .