Sulla testa un mandato di cattura europeo, in manette un romeno

L’uomo era stato accusato di reati contro il patrimonio commessi dal 2013

Quando hanno fermato la macchina a bordo c’erano tre persone di nazionalità romena. Immediati sono scattati gli accertamenti anche attraverso la consultazione della banca dati Shengen che hanno fatto emergere, a carico di uno dei tre, un mandato di arresto europeo per reati contro il patrimonio commessi in Romania già dal 2013. E’ terminato con l’arresto dell’uomo il servizio notturno di perlustrazione e pattugliamento nei pressi di Pescopennataro in provincia di Isernia dove i carabinieri della stazione di Capracotta hanno stretto le manette attorno ai polsi dell’uomo dopo aver chiesto il supporto di un’altra pattuglia che è intervenuta prontamente sul posto. Dopo le formalità di rito estese anche alle verifiche presso il consolato competente, il soggetto arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Isernia, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.