Sulla natura della parola poetica

(1) Come si compongono fra loro parole comuni ed elevate e quale è l’esito che ne deriva? – Il lessico.

Va detto che le ricercate (se ci sono) risaltano prima delle ordinarie che sembrano naturali… e dànno il tono alla composizione se in numero consistente.

Genericamente parlando, le poesie presentano un livello linguistico lineare e coerente di forma e di tono: però, nei poeti piú antichi fino a Pascoli (in lui molto incide il lessico contadino, ma anche l’innesto di parole che imitano la pronuncia di espressioni americane), a D’Annunzio e al Carducci, si trovano delle riprese classiche latine, o medievali, come forma nobilitante ed elevata, per esprimere una sonorità che alza il tono del linguaggio. Il modello supremo è nello sperimentalismo e nelle mescidanze danteschi, nei gerghi (un poeta di oggi come De Signoribus usa forme dal suo dialetto marchigiano; come ci sono poeti che scrivono direttamente in dialetto o dei livornesi compiaciuti), tecnicismi (es. parole della botanica, dell’ornitologia, della vita militare, della marineria, dell’astronomia, ecc.). L’uso fa anche parte del gusto della parola esatta, necessaria, persino competente dell’ambito in cui il poeta si presenta come colto e raffinato. Cosí, l’utilizzazione di arcaismi, di parole bibliche, latinismi immette nei testi una ricercatezza elegante. Naturalmente, queste ‘spiegazioni’ non esauriscono l’analisi, che deve tenere conto di tutti i fattori metrici, fonosintattici e stilistici, ecc.

Alcuni esempi: Leopardi, La quiete dopo la tempesta, vv. 1-2 “Passata è la tempesta: / odo augelli far festa”, invece di “uccelli” piú comune, per dare un tono di vaghezza verbale, di meno realistico; Il sabato del villaggio, vv. 1-2 : “La donzelletta vien dalla campagna / in sul calar del sole”, stesso valore di parola non comune, non usata e straniante; v. 28-29 “E intanto riede alla sua parca mensa, / fischiando, il zappatore” – “riede” dal lat. “redit” (‘torna’), immette qualcosa di elevato e di sonoro, come se il zappatore assumesse un modo piú solenne, e il suo rientro a casa fosse quello di un protagonista. Oltretutto, da evidenziare con un intervento minimo come il latinismo.

Pascoli: I puffini dell’Adriatico: “Tra cielo e mare (un rigo di carmino / recide intorno l’acque marezzate) / parlano. È un’alba cerula d’estate: / non una randa in tutto quel turchino. // Pur voci reca il soffio del garbino / con ozïose tremule risate. Sono i puffini: su le mute ondate / pende quel chiacchiericcio mattutino. // Sembra un vociare, per la calma, fioco, / di marinai, ch’ad ora ad ora giunga / tra’l fievole sciacquío della risacca; // quando stagliate dentro l’ora e il fuoco, / le paranzelle in una riga lunga / dondolano sul mar liscio di lacca: “carmino” è piú specifico e meno comune di rosso, scarlatto; “marezzate” è proprio dell’ondulazione del mare che si rincorre e cambia colore; “randa”, “garbino” sono tecnicismi come “paranzelle” e “puffini”. Il Pascoli non amava, del resto, l’indeterminatezza ed anzi criticava il “mazzolin di rose e di viole”…

D’Annunzio: Rondò: “Come sorga la luna / da le cime selvose / e grave su le cose / sia l’oblio de la luna, // amica, tu verrai / furtiva ne’l verziere. / Hanno i consci rosai / ombre profonde e nere. // O amica, senz’alcuna / tema verrai : le rose / avran latèbre ascose / per lor sorella bruna, / come sorga la luna.” “verziere” è termine antico come “latèbre” (nascondigli). L’esito è, poi, la costruzione di un lessico culto ed anche intertestuale; in piú, ne deriva una ricerca delle fonti possibili e un approccio piú ricco al mondo del poeta.

(2) Cosa significa che il poeta fonda un ambiente linguistico nuovo? – Il sistema

Per sistema s’intende un organismo, una entità linguistica nuova, mai organizzata da nessuno e che nessuno mai potrà rielaborare successivamente. Il titolo-tema, qui, è l’infinito, che va studiato prima in senso storico-letterario-filosofico, appunto, per vederne le premesse e le differenze (o somiglianze) nell’ambito culturale e nella storia della lingue e della poesia italiana (e straniera). Ogni poesia è un atto di lingua e questa va storicizzata, nel suo tempo e nella diacronia. Come atto di lingua occorre stabilire i punti di vista: quantità n di parole; secondo le parti del discorso (categoremi) sono presenti n articoli (determinativi e indeterminativi), n sostantivi, n verbi (attivi e passivi, secondo i rispettivi tempi e modi), n aggettivi (secondo le tipologie della grammatica), n avverbi… ecc. Insomma, prima si procede secondo la morfologia, poi secondo la sintassi della frase: n soggetti, n predicati… e del periodo n principali, n finali, n causali…, in ipotassi o paratassi, asindeto e polisindeto. Si colgono cosí le categorie che costruiscono il testo nella sua forma grammaticale, secondo i numeri in graduatoria e priorità, ed anche le tendenze che mostrano i numeri più alti. Ad ogni categoria spetta un significato: sostantivi astratti o concreti p.e. ed anche in relazione tra loro: prevalenza dei sostantivi indica stile nominalistico, dei verbi prevalenza dell’azione, degli avverbi prevalenza della quantità e qualità delle modifiche del verbo, dell’aggettivo e del sostantivo…ecc. Nell’Infinito: “sempre”, avverbio di tempo che indica una perennità d’una scelta e predilezione, unico quindi a modificare qualcosa, qui l’aggettivo “caro” (modificare nel senso di qualificare – un conto è dire “caro” e basta, un conto dire “sempre” di un amore che dura infinitamente come infinito nel tempo senza limiti, appunto… però a noi importa che ci sia una tendenza, più avverbi e più di tempo). Con l’aiuto della grammatica occorre analizzare ogni parola e classificarla nel suo valore paradigmatico e poi il sintagmatico, cioè, sulla linea verticale e sul rapporto orizzontale… paradigmatico come avverbio tra gli altri categoremi; sintagmatico nel suo rapporto con la parola a cui si trova accanto e che riceve la modifica. “Sempre” modifica ‘caro’ cioè gli dà il significato sintagmatico; come analisi logica è complemento di tempo; come periodo, introduce una proposizione temporale. Importante è essere precisi nella classificazione. Con l’aiuto della grammatica. Come sistema, la poesia si costituisce in quanto insieme di parole legate sul tema dell’infinito, in base alle tendenze quantitative rivelate dalle percentuali delle strutture.

G. Leopardi: L’infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quïete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Fanno parte dell’organismo-sistema anche i campi semantici… tutto quello che linguisticamente è significativo; anche le etimologie, che appoggiano il complesso dei significati delle parole (lessemi), che possono ripetersi lungo il testo-sistema. (Per la Divina commedia il sistema si divide in macro [l’intero testo] e micro [sia il canto intero sia una sequenza, un episodio, un gruppo di versi o periodo ritmico]. [A proposito di etimologia, si cerchi la parola “celebrare’ che vuol dire esaltare, glorificare, rendere famoso, festeggiare, ecc. ma anche essere frequente, numeroso – come di chi è famoso perché il suo nome e la sua figura sono sulle bocche di tanti… quindi, doppio campo sem.: della fama e della numerosità, della molta diffusione, della diffusione presso molti…. è famoso chi vede il suo nome frequentemente riportato dalla presenza di molti: se ci sono molti – prima condizione – e dicono il tuo nome, diventi famoso. Dunque, celebrare, prima di dare la fama, vuol dire essere in molti, molteplicità, esserci in tanti, essere numerosi… se siamo in molti + a dire il tuo nome – tu diventi celebre… Essere in molti è necessaria premessa di celebrità…]. Anche per fissare i campi semantici occorre tener conto anche delle etimologie p.e.: apretar = stringere (>adpectorare, ‘adeguare al petto la stretta della corazza’); vuol dire ‘stringere’ e ‘non respirare’, ‘asfissiare’ – non solo lessico delle armi e della forza, ma anche del torace-polmoni-corpo che non respirano bene… lessico medico-pneumologico…

Comunque, il sistema verificato serve a vedere le reciproche relazioni dell’apparato linguistico, dell’invenzione ed anche dei moti d’inerzia della scrittura, quando essa avviene per induzione da un suono all’interrno del poema. Per Leopardi, la figura dell’”ermo” (e+r+m+o da ritrovare nei testi), che è centrale per lui, in tutti i suoi significati (‘solo’, ‘solitario’, ‘isolato’, ‘quieto’, ‘distante’, ‘tranquillo’…).

