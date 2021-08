Sulla natura della parola poetica (prima parte)

di Gaetano Chiappini*

La parola poetica (lingua poetica) è quella del poeta nella poesia. Attorno e per mezzo di essa avviene una edificazione, una combinazione ed una composizione di parole comuni – (anche molto; ma anche elevate e ricercate) – e ordinarie (1), che il poeta trova, sente e percepisce, e le allinea e le sistema, un verso sotto l’altro (ma anche in sequenza orizzontale, sempre per ragioni di necessità e non a caso), da sinistra verso destra e l’una accanto all’altra, per misteriosi incontri ed accostamenti suono-senso. Con le relative associazioni di idee ed anche di relazioni ed intersezioni fonosimboliche. Il grande poeta francese Paul Valéry – che sarà piú volte citato, perché è forse il poeta che più di tutti si è posto i problemi della costruzione della poesia – dice che il poeta vero e il vero scrittore non trova le parole, e allora le cerca e ne trova di migliori.

L’attivazione della lingua poetica e dell’impulso d’invenzione e di scrittura avviene in molti modi – Paul Valéry dice che il primo verso viene da Giove o dalla Musa… un oggetto, una sensazione, un’immagine, un pensiero, un suono (Valéry, ancora, dice che per lui spesso lo spunto viene da accordi musicali; addirittura, si sa che il Cimetière marinrisponde all’ossessivo scandirsi delle gocce di un rubinetto guasto); anche una circostanza, una persona, un’occasione, un paesaggio, un ricordo… (e la memoria, si sa, è una delle fonti principali della poesia, insieme con la fantasia, naturalmente): e quell’attivazione è per ognuno diversa e si materializza secondo le necessità o consuetudini. Si può anche chiamare “ispirazione”… d’improvviso, il poeta sente come il formarsi nella mente di un verso o di un abbozzo, e deve immediatamente fissarlo per lavorarci successivamente… Diceva Betocchi: “Con la stessa ansia di una donna che deve partorire”…

Con tali parole, il poeta inventa e costruisce – di getto o in tempi successivi, per sottrazione o aggiunta, cambio e sostituzione – ed esprime uno dei suoi mondi possibili, attraverso una rete di suoni, rapporti metrici (rime, inarcature, ritmi, cesure, accenti), allitterazioni ed altri strumenti tecnici come echi, ipogrammi ed anagrammi, assonanze, consonanze e pause, silenzi e dissonanze, toni e timbri. Inoltre, usando tutte le figure della retorica, per contiguità o similarità semantica (metonimia, sineddoche o metafora); ma anche insistendo sulle parole e sulle modifiche sintattiche: ripetizioni, simmetrie, chiasmi, inversioni, iperbati, parallelismi, ecc.

A proposito di anagrammi ed ipogrammi, essi possono essere intenzionali o indotti fonicamente oppure di frontiera tra il conscio e l’inconscio: la lettura delle poesie richiede che si tenga conto dell’accostamento delle parole come se fossero un lungo nastro, perché il poeta passa dal prelinguistico alla parola scritta considerando tutta la catena di suoni come se fosse unica, anche con le allitterazioni: un esempio singolare può essere dato dal Madrigal del deseo del poeta spagnolo Antonio Carvajal, che citiamo direttamente:

Déjame que resbale por tu alma

como la brisa sobre el agua tersa,

dame tu piel y dame tus palabras

de luna llena.

Que, cuando yo te busque por el alba

entre rosas y copas de azucenas,

las nubes canten: Por su amor te salvas,

su luz te llena:

Al v. 7 il primo emistichio fa pausa dopo “canten”; dopo i due punti compare la frase corsiva, che letta di seguito propone il seguente ipogramma: “Por sua morte [te] salvas” di significato evidente: l’amore è anche morte e l’amore pur di amare arriva anche alla morte – con sovrapposizione della figura cristica dell’amore che morendo per amore salva, niente affatto strana in un perfetto conoscitore della lingua e della poesia italiana, che ama anche i giochi di parole nella sua cultura universale, in piú, grande lettore della Bibbia e dei mistici ispanici – continuamente citati – e quella morte è la salvezza dell’amato. Oltre al fatto che per amare bisogna morire e che l’amore fa morire. La salvezza è tutto questo. Essere amati fino alla morte è la maggior conquista (“li amò fino alla fine”, Gv 13). D’altra parte, anche le “nubes” – che pure sono un simbolo biblico – possono pure includere tempesta…

L’esito dei procedimenti di composizione e combinazione, se soddisfa il poeta, è l’invenzione e l’elaborazione di un organismo e di un sistema linguistico nuovo (2) che si allontana dalla lingua comune, anzi, procede per scarto e distanziamento, istituendo un vero e proprio vocabolario poetico specifico dell’autore. A tale nuovo vocabolario il poeta dà un’esistenza mai avuta e mai più possibile, eccezionale ed irripetibile, anche perché la parola poetica viene attivata utilizzando tutti i significati della parola comune. Quando si dice “si allontana dalla lingua comune” non si pensa più alle parole ordinarie, ecc. si vuole affermare che la poesia, comunque, usa le parole secondo il vocabolario del poeta: p.es. per Gatto la parola “bianco” vuol dire ‘morte’… e le poesie vanno lette non pensando al vocabolario italiano, ma al sistema del poeta, che motiva le parole che usa; mentre nella lingua comune esse vengono accettate da chi le adopera senza chiedersi, normalmente, niente… se dici: “mi dai un cucchiaio”, pensi a che rapporto c’è tra parola e oggetto? semmai, cerca l’etimologia…

I testi, poi, rispondono alla logica strutturale (morfologia, sintassi della frase e del periodo), come qualunque altro testo scritto, con le loro scelte e tendenze stilistiche, che collaborano all’interpretazione coi soggetti, temi, argomenti coi quali fanno sistema. Secondo la necessità del poeta, che mira alla sintesi, all’ellissi, all’economia dello spazio occupato dalla parola (3).

Il poeta opera con piena autonomia e responsabilità di ciò che dice, che va oltre il dire ordinario, un dire in più di quello che si dice, un oltre, nel conato di dire l’indicibile o quello che nessun altro ha detto, tra il visibile e l’invisibile, riempiendo uno spazio vuoto che non sarà mai più vuoto, anche se il pieno appare provvisorio o non interamente riempito e non più del tutto vuoto. Quello che dice il poeta non sarà più non detto, anche se non sarà più detto. Ogni poeta fa il suo passo, offre la sua proposta, che però in sé è assoluta, variabile e invariabile, e anche definitiva.

L’evento della parola poetica si muove dal prelinguistico, dove agiscono i miti individuali e i collettivi; i simboli, e gli archetipi: esso è costituito da tutte le esperienze storico-esistenziali del poeta, preparazione e formazione, rapporti interpersonali, letture, studi, abitudini familiari e domestiche, circostanze culturali e umane, ecc. Fino all’accordo supremo tra l’esperienza personale e il proprio apparato culturale, in senso antropologico, come nell’altissimo esempio del massimo Poeta, che è Dante. Ivi, si forma il complesso di suoni e immagini, il linguaggio poetico, attraverso figure che verranno alla luce sulla frontiera tra l’inconscio e il conscio, lasciando naturalmente alla “mente egemone” (Macrí) il debito controllo, la correzione e le sostituzioni: ma di Unamuno si sa che non faceva (o lasciava) varianti – forse cancellava o gettava quello che non gli sembrava accettabile e maturo; di Ungaretti si conosce la sterminata mole di correzioni e revisioni, fino anche alla divisione di due poesie da una. Dal prelinguistico proviene l’intenzionale, che poi dovrà confrontarsi con ciò che il poeta è riuscito a dire veramente, e che in qualche modo è anche sfuggito a quel controllo, in quanto la mente egemone, per quanto attenta a tutto, non può sovrintendere veramente alla disposizione della parola poetica nella sua totalità. (4)

Nei prossimi due numeri della rubrica presenteremo un ampliamento del saggio sulla base di 4 specifici approfondimenti. I quattro punti, la cui corrispondenza è già indicata nel testo, risponderanno alle seguenti domande:

(1) Come si compongono fra loro parole comuni ed elevate e quale è l’esito che ne deriva? – Il lessico.

(2) Cosa significa che il poeta fonda un ambiente linguistico nuovo? – Il sistema

(3) Che cos’è, in poesia, lo spazio occupato da una parola? – La striscia

(4) Ci sono delle conclusioni possibili ad un discorso sulla natura della parola poetica?

Chiuderà il lavoro un’appendice, in omaggio alla figura di Andrea Zanzotto.

*Gaetano Chiappini (Piacenza 1936-Firenze 2014) illustre ispanista e sapiente lettore della poesia universale. Alla sua attività di docente universitario presso la Cattedra di Lingua Spagnola dell’Università di Firenze si accompagna un’ingente opera saggistica, con lavori incentrati soprattutto sulla scrittura mistica e numerosi autori dei Secoli d’oro e del Novecento spagnolo e italiano. Ha inoltre curato l’edizione critica dell’opera di Francisco de Rioja e, insieme al maestro Oreste Macrí, quella di Antonio Machado, uscita nel 1989 per il prestigioso editore spagnolo Espasa-Calpe. Dal 1992, è stato «Membro corrispondente straniero» della Real Academia Española de la Lengua, titolo che completa la sua figura di studioso e punto di riferimento dell’ispanistica italiana.