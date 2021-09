Sulla natura della parola poetica

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitiamo ancora una volta il contributo dell’ illustre ispanista

Gaetano Chiappini

Continua dal precedente numero con un approfondimento sulla base di ulteriori 2 domande di un lettore

(3) Che cos’è, in poesia, lo spazio occupato da una parola? – La striscia

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Vediamola da tutti i punti di vista: morfologico, sintattico della frase, del periodo (da aggiungere: il punto di vista fonosintattico, metrico ma ci vuole il tutto) : intanto, le parole sono 20; 1 avverbio di tempo; 3 aggettivi qualificativi + 3 (2 dimostrativi + 1 indefinito); 2 pronomi (1 personale atono; 1 relativo); 2 verbi (1 copulativo – 1 transitivo attivo); 5 il numero piú alto su 20 è dei sostantivi – importanti!, lo vediamo subito, perché determinano lo spazio: colle – siepe – parte – orizzonte – guardo, anzi fissano già il quadro : il colle dell’elevatezza, dall’alto; siepe del limite; parte rispetto alla totalità; orizzonte del confine spaziale (ma orizzonte vuol dire proprio ‘confine’, ‘termine estremo’); il “guardo” come atteggiamento del poeta. Come dire, che nei primi tre versi c’è già l’ambiente coi suoi punti nodali: il “sempre caro” è slancio ed atto di fede nella propria affettività per il colle (questo fa sí che il “sempre” risulta valido per tutto: sempre fu, sempre mi fingo, sempre è dolce, sempre sedendo e mirando, sempre s’impaura, sempre odo…) ; il verbo “esclude” è terribile, perché chiude fuori o chiude dentro (tutto!) – e la siepe conferma il suo rapporto negativo rispetto all’infinito anche nella ripetizione tramite il pronome (il “che” relativo che spiega l’azione della siepe vuol dire “la quale [siepe]); la siepe è l’orizzonte limitato-limitante come estremo dello sguardo che è recintato, chiuso, impedito, tenuto fuori. Ma la striscia ha bisogno sintatticamente di un ordine, da vedere secondo lo schema minimo: soggetto-predicato-complementi. La sintassi effettuale è complessa: questo ermo colle mi fu sempre caro, sintassi rovesciata per dare un ordine mentale-affettivo e d’effetto alle parole. Si comincia dall’avverbio, forte, perché indica una perennità senza tempo; è negativo il verbo principale che fa negativi anche i positivi (esclude – sempre caro, ma la siepe sempre esclude; è dolce… ma…esclude). Il “sempre” è la qualità profonda e il significato generale della poesia, e indica una condizione del poeta che ‘sempre’ fa quello che sta facendo, che sempre subisce qualcosa di senza limite nel tempo – l’infinito del tempo. Tutto quello che avviene nel sistema è tutto “sempre”, ha sempre una continuità. La quale passa attraverso l’io (“mi”), che viene sempre coinvolto ed è il centro, in quanto tutto subisce e tutto avviene in lui; anche se l’io appare al v. 7 e al v. 9; di nuovo “mi” al v. 7 e al v. 11; mio” al v. 13 e poi ancora al 14 (“m’è”). Non c’è dubbio che uno dei protagonisti è il forte “io” + i pronomi soggetti sottintesi. L’esperienza sul senza tempo è tutta del soggetto centrale, la cui temporalità continuata è sempre in prima istanza (“sempre”). Subito dopo entra “caro”, una cosa amata, una cosa che costa, una cosa che è ricercata come preziosa e amata; e qui si vede la qualità propria del rapporto colle-io, che è di affettuosità e interesse. “Caro” è parte del predicato nominale e unisce senzatempo-caro-mi: fuori del tempo il colle è la cosa preziosa e amata, l’eterno (“sempre”) è l’infinito del tempo. Il colle è il segno dell’affetto e l’io ha riversato questa perenne amorevolezza su di esso. Ecco il perché di “questa” in contrasto con “quello”, sempre essendo la deissi il voler dire che il mondo del poeta è qui vicino a lui sia spazialmente sia affettivamente nell’eternità infinita (distante ed impossibile nello spazio, invece). Il sostantivo “colle” viene ultimo: sempre-caro-colle, ultimo il referente locativo che si lega in enjambement con “e questa”, che è ripresa vincolante dell’estensione eterna ed amorevole. Mentre il “colle” resta al suo posto, la siepe si protrae fino a “esclude”, il verbo terribile e inesorabile che la siepe percorre e che si estende senza limiti (“da tanta”): “da” è l’inizio ed “esclude” è la fine… Fra l’altro “ex” corrisponde a “da”, quindi esso è ripetuto e confermato (“esclude”). Il verbo tremendo poi è il primo ed unico verbo, come dire che il chiudere fuori (e dentro) è l’azione principale durissima ed appunto esclusiva ed escludente che avviene: il caro del colle sembra perdersi davanti alla durezza del chiudi-fuori e chiudi-dentro, che sancisce la non pertinenza dell’ “io” rispetto allo spazio, malgrado sia presente la forza dell’io stesso (forte per la sua frequente presenza e per quello che fa), ma che viene vinta dalla “siepe”. L’infinito dello spazio e l’infinito del tempo hanno diversa vicenda: “sempre” è il fuoritempo; ed “esclude” è il confine di spazio. Da questo viene l’esclusione del “guardo”, materializzatosi il vedere e fattosi concretamente sostanza, tuttavia non in grado di opporsi alla “siepe”, il vero confine che separa sempre dall’infinito. Ma il proseguimento dell’analisi esige tutto il discorso! La siepe comunque, in lotta con “sempre”, è il soggetto piú decisivo. Ci sarà unica salvezza il rapporto degli “estremi”: “sempre…mare”…. la terra no, ma sí il mare è l’infinito possibile (“dolce” = che rinvia a “grembo” – l’unico infinito possibile è il grembo!!)

(4) Ci sono delle conclusioni possibili ad un discorso sulla natura della parola poetica?

Non sembrano possibili – : che cos’è la poesia? e perché si scrive? forse, per una necessità quasi fisiologica (e il poeta non può sottrarvisi pena la sofferenza), per una urgenza fonica e pressione emozionale e del pensiero (“patema”, e “noema”) sulla base della occasione già trattata. Forse, c’è una necessità di ascoltare il sé stesso piú profondo (o il meno), di cogliere l’invisibile (attraverso e oltre il visibile), di portare alla coscienza (e scrittura) qualche snodo prelinguistico, qualcosa che si va facendo parola e che spinge per finire sulla carta… come una idea o immagine poetica che vuole esprimersi, svelarsi, nell’economia della parola-suono-idea… Tutto questo è probabilmente il “principe poétique”, come lo chiama Valéry, ciò che chiamiamo poesia?

Lo stesso avviene quando il poeta è stimolato ed anche pressato dalla variante e corregge ricorregge riprende ripete cancella e riscrive, richiama…. come mai? chi studia le varianti si accosta di piú al mistero. Che però tale rimane, anche se il sistema funziona per apprezzare le varianti e collocarle e classificarle: il poeta corregge sempre in una certa direzione, per sua intenzione e finalità.

Appendice, in omaggio ad Andrea Zanzotto

Andrea Zanzotto, parlando a studenti di Parma, che gli chiedevano come mai la poesia del nostro tempo presenti spesso caratteri di non comprensibilità, elaborò queste definizioni della poesia:

“C’è una comprensibilità che si realizza in modo immediato, ma è quella che può avere un articolo di giornale, anzi che è indispensabile in un articolo di giornale. Nella poesia non è cosí, perché qui si trasmette per una serie di impulsi sotterranei, fonici, ritmici, ecc. Pensate al filo elettrico della lampadina che manda il messaggio luminoso, proprio grazie alla resistenza del mezzo. Se devo trasmettere corrente a lunga distanza, mi servo di fili molto grossi, e la corrente passa e arriva senza perdite a destinazione. Se metto, invece, fili di diametro piccolissimo, la corrente passa a fatica, si sforza e genera un fatto nuovo, la luce e il colore. Cosí accade nella comunicazione poetica, nella quale il mezzo è costituito dalla lingua. L’eccessivo addensarsi dei significati, dei motivi, il sovraccarico di informazioni può però provocare un ‘cortocircuito’, una oscurità da eccesso, non da difetto”.