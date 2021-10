Sul sito web del Comune di Campobasso pubblicate date e calendari per i concorsi pubblici indetti

Il Comune di Campobasso ha reso noti sul proprio sito web istituzionali i calendari con le date di preselezione:

· per concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” (cat. D1);

· per concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Vigilanza Urbana” (cat. D1);

· per concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di “Istruttore Direttivo Contabile” (cat. D1);

· per concorso pubblico per esami per n. 2 posti di “Autista Scuolabus e Mezzi Complessi” (cat. B3).

Prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” (cat. D1)

La prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” (cat. D1), come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 81 del 12.10.2021, si terrà il giorno venerdì 12 novembre 2021. La sede di svolgimento della prova preselettiva è la “Casa della Scuola” (ex Scuola Elementare “Enrico D’Ovidio”), sita in Via Roma n. 43 a Campobasso.

In considerazione del numero dei candidati ammessi con riserva alla preselezione stessa, il cui elenco è allegato alla Determina Dirigenziale di ultima approvazione n. 2908 del 5.10.2021, la preselezione si svolgerà in tre sessioni, distinte seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati, come di seguito riportato:

1^ sessione alle ore 8:30 da ABIUSO a DI CAPUA

2^ sessione alle ore 12:00 da DI CLAUDIO a MIGNOGNA

3^ sessione alle ore 15:30 da MINGIONE a ZACCARI

Prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Vigilanza Urbana” (cat. D1)

La Prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Vigilanza Urbana” (cat. D1), come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 81 del 12.10.2021, si terrà il giorno: giovedì 11 novembre 2021. La sede di svolgimento della prova preselettiva è la “Casa della Scuola” (ex Scuola Elementare “Enrico D’Ovidio”), sita in Via Roma n. 43 a Campobasso.

In considerazione del numero dei candidati ammessi con riserva alla preselezione stessa, il cui elenco è allegato alla Determina Dirigenziale di ultima approvazione n. 2805 del 23.9.2021, la preselezione si svolgerà in tre sessioni, distinte seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati, come di seguito riportato:

1^ sessione alle ore 8:30 da AGOSTINELLI a FAZZI

2^ sessione alle ore 12:00 da FELICE a PIANESE

3^ sessione alle ore 15:30 da PIETRANGELO a ZOCCANO

Prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di “Istruttore Direttivo Contabile” (cat. D1)

La prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di “Istruttore Direttivo Contabile” (cat. D1), come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 81 del 12.10.2021, si terrà il giorno: venerdì 5 novembre 2021. La sede di svolgimento della prova preselettiva è la Casa della Scuola” (ex Scuola Elementare “Enrico D’Ovidio”), sita in Via Roma n. 43 a Campobasso.

In considerazione del numero dei candidati ammessi con riserva alla preselezione stessa, il cui elenco è allegato alla Determina Dirigenziale di ultima approvazione n. 2804 del 23.9.2021, la preselezione si svolgerà in due sessioni, distinte seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati, come di seguito riportato:

1^ sessione alle ore 9:00 da ANNUARIO a MANTUANO

2^ sessione alle ore 12:30 da MARINO a ZICCARDI

Prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di “Autista Scuolabus e Mezzi Complessi” (cat. B3).

La prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di “Autista Scuolabus e Mezzi Complessi” (cat. B3), come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 81 del 12.10.2021, si terrà il giorno: giovedì 4 novembre 2021. La sede di svolgimento della prova preselettiva è la “Casa della Scuola” (ex Scuola Elementare “Enrico D’Ovidio”), sita in Via Roma n. 43 a Campobasso.

In considerazione del numero dei candidati ammessi con riserva alla preselezione stessa, il cui elenco è allegato alla Determina Dirigenziale di ultima approvazione n. 2800 del 22.9.2021, la preselezione si svolgerà in tre sessioni, distinte seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati, come di seguito riportato:

1^ sessione alle ore 8:30 da ADDIMANDA a DELLA BELLA

2^ sessione alle ore 12:00 da DI BARTOLOMEO a MINNICINO

3^ sessione alle ore 15:30 da MIRANDA a ZOPPI

Convocazione prove scritte concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di “Funzionario Farmacista” (categoria giuridica D1).

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di “Funzionario Farmacista” (categoria giuridica D1), è, invece, il seguente:

1^ prova scritta mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 10:00

2^ prova scritta mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 15:00Le prove si terranno presso l’Aula Magna della “Casa della Scuola” (ex Scuola Elementare “Enrico D’Ovidio”), sita in Via Roma n. 43 a Campobasso.