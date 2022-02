Sul New York Times le campane della fonderia Marinelli

Quale attività o azienda non sognerebbe di finire sul giornale più importante del mondo, il New York Times?

Un sogno che si è avverato per l’antica fonderia di campane Marinelli di Agnone, nel nostro Molise.

La cosiddetta regione che non esiste, è finita su ben due pagine del più prestigioso quotidiano del pianeta. Un reportage che racconta la storia e la vita di una famiglia che può vantare un invidiabile record mondiale: è la più antica azienda artigiana in attività.

È molisana ed è di Agnone, l’Atene del Sannio, come la cittadina altomolisana veniva chiamata, per le sue enormi testimonianze storiche ed archeologiche, come la famosa Tavola Osca, o Tavola degli Dei, finita al British Museum.

Nella foto il titolare della fonderia, Pasquale Marinelli, mentre legge soddisfatto l’articolo dedicato dal New York Times alla sua azienda millenaria.