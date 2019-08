Sul ciglio della statale in stato confusionale, soccorsa dai Carabinieri

Dopo l’intervento del 118 è stata trasportata in ospedale ad Isernia

I Carabinieri della Centrale Operativa, nella prima mattinata odierna, venivano allertati mediante il numero di emergenza 112, in quanto, sulla strada statale 17, ricadente nel Comune di Castelpertoso, era stata avvistata una donna in apparente stato confusionale.

I Militari del NORM della Compagnia di Isernia, prontamente intervenuti, individuavano e prestavano un primo soccorso a una donna di mezz’età che, in evidente stato di disagio psichico, procedeva a piedi lungo il ciglio stradale ricadente nel territorio del comune limitrofo alla Provincia pentra. I Carabinieri, nell’immediato, attivavano i sanitari del 118 che, di li a poco, giungevano sul posto e, dopo una visita preliminare, trasportavano la donna presso il locale ospedale per le prime cure. Al contempo, i militari provvedevano al rintraccio dei familiari per informarli dell’accaduto e chiarire le dinamiche della vicenda. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare ogni elemento utile ed escludere la responsabilità di terze persone.