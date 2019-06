Sul blocco delle immatricolazioni il No del ministero dei Trasporti

Il delicato tema dell’annullamento della immatricolazione di veicoli di provenienza estera, disposto da diversi Uffici Territoriali della Motorizzazione Civile a seguito dell’indagine (alla quale questa testata ha dato ampio spazio nei mesi scorsi) portata avanti dalla Squadra Mobile di Campobasso su delega della Procura della Repubblica di Campobasso, e delle iniziative assunte dalla Direzione Regionale del Molise dell’Agenzia delle Entrate (che ha richiesto ai privati il pagamento dell’IVA non versata all’atto delle immatricolazioni), è arrivato sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai ricorsi in autotutela presentati da numerosi privati acquirenti (la gran parte dei quali, molisani), si è aggiunto il ricorso al TAR Campania inoltrato dagli avvocati campobassani Francesco ed Antonio Mancini, che hanno lamentato l’incompetenza degli Uffici della Motorizzazione a disporre l’annullamento delle immatricolazioni in forza di presunte violazioni di natura eminentemente penale e tributaria (l’affermata falsità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà esibite in fase di immatricolazione).

Con nota del 25 giugno 2019, inviata anche agli avvocati Mancini quali patrocinanti degli interessi di un soggetto privato residente in Molise, acquirente di veicolo comprato presso un rivenditore di Campobasso ma immatricolato in Campania, l’UMC di Napoli riferisce che il Ministero delle Infrastrutture, in diverso avviso dall’Agenzia delle Entrate nazionale, ha ritenuto che l’annullamento, in assenza di provvedimento del Giudice, esuli dalla competenza dell’Amministrazione. Di conseguenza, essendo “del tutto evidente l’impossibilità di un’interpretazione univoca del Ministero competente e dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla normativa vigente”, la Motorizzazione Civile di Napoli ha giudicato necessario richiedere il parere dell’Avvocatura dello Stato, per decidere se procedere “alla revisione dei provvedimenti di annullamento già emanati in attuazione delle richieste pervenute dall’Agenzia delle Entrate, alla luce del parere espresso con nota n. 18116, del 5 giugno 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 5″.