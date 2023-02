Suicidio assistito, anche il dottor Mino Dentizzi di Campobasso tra i “disobbedienti civili” d’Italia

C’è anche il dottor Mino Dentizzi di Campobasso tra le dieci persone che si sono unite a Marco Cappato, Mina Welby, Gustavo Fraticelli, Felicetta Maltese, Chiara Lalli, Virginia Fiume e Marco Perduca nell’organizzazione di azioni di disobbedienza civile sul fine vita, come riportato sul sito associazionelucacoscioni.it.

Sono aumentate del 111% le persone alle quali l’Associazione Luca Coscioni, negli ultimi 12 mesi, attraverso tutti i suoi canali, tra i quali il Numero Bianco sul fine vita (06 9931 3409), ha fornito prima le informazioni e poi, in alcuni casi, un aiuto pratico sul tema, a partire dal modulo per la richiesta di verifica delle condizioni per accedere al cosiddetto “suicidio assistito” in Italia. Le informazioni o aiuto per la Svizzera – dove la pratica è legale – sono fornite da Marco Cappato con Soccorso civile.

Nello specifico, in totale, nell’ultimo anno, sono state 351 le persone che hanno richiesto informazioni di questo tipo (contro le 166 dei 12 mesi precedenti), ovvero quasi 30 al mese. 62 richieste da gennaio 2023 (+313% rispetto alle 15 dello stesso periodo dell’anno precedente). Mentre 1.246 è il numero di persone che più in generale hanno chiesto informazioni sul fine vita (Testamento Biologico, cure palliative, interruzione terapie). Sono aumentati anche i pazienti che hanno chiesto aiuto a Marco Cappato per raggiungere la Svizzera attraverso Soccorso Civile, l’associazione da lui fondata nel 2015 insieme a Mina Welby e Gustavo Fraticelli e di cui è responsabile legale, per affermare i diritti fondamentali delle persone attraverso azioni di disobbedienza civile.

Giova ricordare che nel nostro Paese, proprio grazie alla disobbedienza civile di Cappato per l’aiuto fornito a Fabiano Antoniani e, quindi, grazie alla sentenza 242 della Corte costituzionale l’”aiuto al suicidio” è possibile legalmente quando la persona malata che ne fa richiesta è affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e – appunto – è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Tali condizioni devono essere state verificate dal Servizio sanitario nazionale, come accaduto nel caso di Federico Carboni, il quale lo scorso giugno ha potuto accedere al “suicidio assistito” senza che l’aiuto fornito si configurasse come reato.