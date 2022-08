Sudo e basta, l’estate di Maccio e del campobassano Herbert Ballerina tra tasse e bollette ‘scottanti’

Oltre 700mila visualizzazioni su YouTube. Il comico: “Abbiamo faticato a trovare una casa brutta e antica per girare il video, ma alla fine ci siamo riusciti grazie a degli amici”

In pochi giorni ha superato le 700mila visualizzazioni su YouTube il brano “Sudo e basta”, frutto della comicità surreale che ha dato vita a Mariottide feat. Fernandello, padre e figlio che, in questa torrida estate di tasse e bollette scottanti, non possono economicamente permettersi una vacanza e quindi si arrangiano come possono.

Una canzone irriverente, ideata dal comico di Vasto (vero nome Marcello Macchia) che torna ancora nei panni del cantautore Mariottide, personaggio al centro dell’omonima serie televisiva andata in onda su Italia 1 nel 2016, raccogliendo un successo strepitoso.

All’interno del filmato appare un altro personaggio fondamentale dello show televisivo che è entrato nel cuore dei fan ovvero il figlio di 35 anni di Mariottide, Fernandello, che ha il volto del noto Herbert Ballerina (pseudonimo del campobassano Luigi Luciano). Una coppia che è riuscita a cogliere nel segno e che finalmente torna per pochi minuti di video, riuscendo di nuovo a far ridere a crepapelle il pubblico in modo diverso dal solito.

“Sudo e basta” ironizza sui continui bombardamenti musicali che abbiamo in questo periodo e ovviamente prende in giro i vari brani che spopolano durante l’estate, caratterizzati da note sudamericane, relax e tanta voglia di ballare. Al contrario, ovviamente, la canzone di Maccio fa volutamente l’opposto: racconta di Mariottide che non ha voglia di andare al mare e, per accontentare il figlio Fernandello, improvvisa una spiaggia dentro casa.

