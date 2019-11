Sud, i giovani continuano ad andare via

Rapporto Svimez: solo nel 2017 il Mezzogiorno ha perso 132mila persone

Giovani, istruiti, abbandonano il Sud e, molte volte, non tornano più. Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti: la metà sono di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati; il 16% circa si sono trasferiti all’estero.

Solo nel 2017, il Mezzogiorno ha perso oltre 132 mila residenti, un quarto dei quali ha scelto un Paese estero come residenza, una quota decisamente più elevata che in passato, come più elevata risulta la quota dei laureati, un terzo del totale. E sempre il Sud, nei prossimi 50 anni, continuerà l’inesorabile declino (prevista una perdita di 5 milioni di abitanti). Questi sono solo alcuni dati illustrati nella mattinata odierna dal rapporto Svimez.

Il 2019 vede il Sud entrare in “recessione”, con un Pil stimato in calo dello 0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord (+0,2% la media nazionale). È quanto emerge dal Rapporto Svimez, che segnala per il 2020 una “debole ripresa”: con il Mezzogiorno che crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6% dell’Italia nel complesso). Come se non bastasse, “dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati”, avverte il Rapporto, che lancia l’allarme sulla “trappola demografica”: la novità, si spiega, è «che il contributo garantito dalle donne straniere non è più sufficiente a compensare la bassa propensione delle italiane a fare figli».

Si riallarga infine il gap occupazionale tra Sud e Centro-Nord: «nell’ultimo decennio è aumentato dal 19,6% al 21,6%: ciò comporta che i posti di lavoro da creare per raggiungere i livelli del Centro-Nord sono circa 3 milioni».

La Svimez giudica «utile il Reddito di cittadinanza» ma sostiene che «la povertà non si combatte solo con un contributo monetario: occorre ridefinire le politiche di welfare ed estendere a tutti in egual misura i diritti di cittadinanza».