Successo sotto rete per l’evento organizzato al Cus Molise nel giorno della festa della donna

E’ stato un successo l’incontro amichevole di pallavolo femminile tra una selezione della Nuova Pallavolo Campobasso e una composta dalle Allieve dell’Arma dei Carabinieri ‘Un muro all’indifferenza – Mai più indifferenti all’odio’. L’evento è stato organizzato in sinergia tra il Cus Molise, l’Associazione ConDivisa, Sicurezza e Giustizia (coordinata in Molise da Giovanni Alfano), l’Associazione ‘Amici del 112’ e la Nuova Pallavolo Campobasso . Dopo il successo dell’evento ‘Una schiacciata alla violenza’, dello scorso 25 novembre, si è tornati nuovamente sotto rete in una giornata speciale, la giornata internazionale della donna meglio conosciuta come la festa della donna. L’evento sportivo ha avuto il patrociniodell’Università degli Studi del Molise, (Filiera dei Corsi di studio in Servizio Sociale, presieduta dalla professoressa Daniela Grignoli), del Coni Molise del presidente Vincenzo D’Angelo, della consigliera di parità di Campobasso ed Isernia, Giuditta Lembo e della Garante dei diritti della Persona della Regione Molise, dottoressa Paola Matteo. In un Palaunimol gremito in ogni ordine di posto le due squadre si sono confrontate a testa alta in segno della sportività e del divertimento. Un evento che ha avuto una grande risonanza con la presenza al Cus delle maggiori cariche politiche e militari della nostra regione che hanno plaudito all’iniziativa. Grazie alla presenza del comitato provinciale dell’Uniceff, è stato possibile raccogliere fondi da devolere in beneficenza alle popolazioni di Siria e Turchia colpite dal sisma. Sono intervenuti il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, professor Luca Brunese, il presidente del Cus Maurizio Rivellino, il Prefetto di Campobasso, dottoressa Michela Lattarulo, il Comandate della Scuola Allievi Carabinieri, Colonnello Bruno Capece, la professoressa Giuseppina Calcagnile delegata del Coni Molise, la Professoressa Paola Matteo, Garante dei Diritti alla persona, Lucia De Soccio in rappresentanza della Nuova Pallavolo, il Maresciallo Giuseppe Sileo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, il Segretario Generale Regionale del SIM Carabinieri nonchè vicepresidente dell’Associazione Amici del 112, Anselmo Strazzeri. Preziosa è stata la collaborazione del Corpo Italiano di Soccorso, ‘Ordine di Malta’ che, grazie ai suoi numerosi volontari ed alle sue attrezzature ha garantito la sicurezza della manifestazione. Grande successo ad inizio manifestazione con l’inno nazionale suonato con chitarra elettrica da Oreste Benigno, chitarrista degli Euphonica, che ha raccolto consensi da tutti i presenti. Un ringraziamento speciale all’arbitro della serata Ludovico Argentieri. Sul campo è stata la Nuova Pallavolo a vincere 3-0 ma la rappresentativa della Scuola Allievi Carabinieri è uscita dal campo a testa alta. A vincere è stato lo sport. Oltre ai premi per le due squadre sono stati assegnati riconoscimenti a Lucia De Soccio (premio alla carriera) e a Giovanna D’Elia, giocatrice della rappresentativa della Scuola Allievi Carabinieri

Ss Nuova Pallavolo Campobasso: Emma Antonelli, Marilina Iodice, Pierangela Carfagnini, Alisya Iannelli, Chiara Martinelli, Giovanna Fratengelo, Giuliana Macaro, Gaia Minervini, Sofia Spina, Elena Lombardi, Laura Volpe, Alessia Puzo. Allenatori: Lucia De Soccio e Raffaele Di Cesare.

Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso: Giovanna D’Elia, Elisa Di Massimo, Ilaria Caldarelli, Lucia Cerrato, Battista Pia De Maria, Alessiarita Di Franco, Giorgia Di Loreto, Ilaria Esposito, Tiziana Fantozzi, Rosa Gallo, Rosina Iodice, Valeria Fiorani. Allenatori: Ten. Vincenzo Bazzurri, Ten. Andrea Flebus, Mar. Pasquale Lamarca.