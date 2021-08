Successo per l’Open day vaccinale di Termoli: boom di presenze per la fascia 12-18

Un vero e proprio successo il nuovo open day vaccinale senza prenotazione in programma oggi, 28 agosto, al Palairino di Termoli. Dalle 8 di questa mattina sono state fino ad ora (ore 17.30) circa 900 le dosi di vaccino inoculate. Un trend davvero positivo a fronte delle 1000 dosi di Pfizer a disposizione. Si procederà fino alle 20 di questa sera o fino a quando non verranno esaurite tutte le dosi a disposizione. “La fascia 12-18 anni -ci ha riferito Evelina Gollo, direttore sanitario dell’Asrem Molise- è quella che ha aderito maggiormente a questa campagna vaccinale”. Un grande lavoro quello messo in campo per quest’open day con una integrazione sinergica tra ospedale, territorio e volontariato che ha dato ottimi risultati. L’evento, lo ricordiamo, è stato organizzato dall’Asrem in collaborazione con il Comune di Termoli e le associazioni di volontariato del territorio che hanno scelto di dare ancora una volta supporto all’iniziativa.