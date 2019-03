Successo per lo stand di ‘Imip Porte Petrecca’ Venafro all’Expo di Milano

REDAZIONE

Il momento congiunturale è sostanziale, per cui occorre proporsi per farsi conoscere ed apprezzare al fine

di concretizzare positivi ritorni d’immagine per conseguire successi imprenditoriali e finanziari coi quali

sostenere l’occupazione e rilanciare l’imprenditoria locale. Forti di tali basilari concetti, dirigenti e lavoratori

dell’Imip Porte Petrecca, storica azienda venafrana che da decenni lavora il legno realizzando infissi interni

di ottima qualità e di apprezzato design, si sono rimboccati le maniche ed hanno deciso di presentare

quanto realizzato nell’azienda venafrana all’Expo Milano, tra le vetrine di spicco del lavoro italiano. Ne è

venuto fuori uno stand coi più recenti prodotti Imip, che ha permesso di confrontarsi con riscontri più che

positivi ed incoraggianti con altri importanti operatori del mercato, riscuotendo aperti consensi da parte di

visitatori, clienti ed esperti di settore dell’Expo lombardo. A “capitanare” la spedizione venafrana a Milano

c’erano l’arch. Sergio Petrecca e le sue cugine, titolari dell’azienda molisana, spalleggiati nella circostanza

dalle maestranze e dall’intero staff aziendale. Per il prossimo futuro, si apprende da ambienti dell’industria

venafrana per la lavorazione del legno, si stanno valutando nuovi progetti, fermo restando la realizzazione

di porte per interni. Intanto da registrare la piena riuscita della presenza Imip all’Expo milanese, dove

l’azienda molisana ha confermato la voglia di fare e di competere sul mercato.