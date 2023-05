Successo per l’esposizione nazionale canina del Sannio organizzata dal gruppo cinofilo “Luigi Nerilli”

Il Gruppo Cinofilo “Luigi Nerilli”, «con grande soddisfazione e non senza un pizzico di orgoglio per la perfetta riuscita – si legge in una nota del presidente, Nicola Roberti – anche quest’ anno ha portato a compimento l’Esposizione Nazionale Canina del Sannio giunta alla sua 15^ edizione.

Gratificati dal crescente numero di partecipanti, 606 iscritti a catalogo la domenica, e 116 iscritti ai raduni del sabato, numero mai raggiunto nella nostra Esposizione. Nel raduni AIPR ci sono stati 30 iscritti nelle diverse razze tutelate dal club tra cui il Cane da Pastore del Caucaso, il Pastore dell’Asia Centrale, il Pumi, il cane da pastore australiano Kelpie, il Cai de Castro Laboreiro è il Kangal Koban Kopei.

Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, presenti con unità cinofile, a testimonianza dell’alta funzione dell’utilizzo del cane nel sociale e della collaborazione tra l’Ente Nazionale della Cinofilia Italia e l’Arma dei Carabinieri. Un saluto a tutti e arrivederci al 2024».