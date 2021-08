Successo per la prima serata del Campobasso Summer Festival

Un debutto carico di emozioni e poesia quello che ha contrassegnato la serata d’apertura dell’edizione 2021 del Campobasso Summer Festival, sabato sera al parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni, con lo spettacolo ”Dante in Musica”, prodotto dalla Mic Musical International Company, con la regia di Andrea Ortis, tratto dall’Opera “La Divina Commedia Opera Musical”.

Gli interpreti Antonello Angiolillo, Andrea Ortis, Myriam Somma, Noemi Smorra, Antonio Sorrentino, Antonio Melissa, Mariacarmen Iafigliola hanno condotto il numerosissimo e partecipe pubblico che si è recato al parco “E. De Filippo” nel viaggio dantesco attraverso i tre mondi ultraterreni, Inferno, Purgatorio e Paradiso, in una dimensione scenica coinvolgente ed elegante.

Per la seconda serata del Summer Festival, quella di domenica 22 agosto, si cambia totalmente registro, con uno spettacolo dedicato alla satira, ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it, ovvero il “Lercio alive Show” uno spettacolo che vanta più di 200 date in Italia, 3 sold-out a Londra e la partecipazione ad alcuni dei più importanti festival italiani e internazionali (Home, Medimex, Primo Maggio di Taranto, Sziget di Budapest).

Lunedì 23 agosto, invece, il palco del teatro del quartiere San Giovanni, verrà letteralmente invaso dalla “colorata carovana” di musicisti e interpreti diPassione Live The Next Generation che faranno rivivere la “canzone napoletana” classica e contemporanea attraverso un emozionante spettacolo.

Passione Live The Next Generation è l’evoluzione aggiornata dello spettacolo che dal 2011 al 2017 con un emozionante tour ricco di sold-out in location e festival prestigiosi, è riuscito a offrire allo spettatore la possibilità di un incontro diretto con Napoli mediata dalla sensibilità di tutti gli artisti coinvolti capaci di proporre con energia un’immagine della città e della sua storia, raccontata attraverso le loro emozioni e capacità interpretative.

A distanza di quattro anni dalla conclusione di quella fantastica avventura, Passione Live The Next Generation vede un passaggio di testimone dalle vecchie alle nuove generazioni di artisti partenopei che hanno saputo portare avanti la musica napoletana e, in molti casi, regalarci nuove canzoni entrate di diritto tra le più importanti del panorama musicale italiano e internazionale.

Lunedì 23 agosto saliranno così sul palco del Campobasso Summer Festival, capitanati come special guest da Raiz (Almamegretta), Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro, Gnut, Flo, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, protagonisti dello spettacolo, accompagnati da musicisti d’eccellenza per una scaletta ricca di sorprese, duetti e riproposizione di classici e tanti altri brani, per circa 2 ore di un intenso e travolgente spettacolo.

I biglietti di tutti gli spettacoli del Campobasso Summer Festival sono acquistabili attraverso la piattaforma: http://www.amtm.it/agostoincitta.

Questi i costi dei biglietti dello spettacolo di Lunedì 23 Agosto, “Passione Live The Next Generation”, che si terrà dalle ore 21.00, al Parco “E. De Filippo” del quartiere San Giovanni:

• Biglietti primo settore: 10 euro

• Biglietti secondo settore: 8 euro

Si ricorda che per poter partecipare agli spettacoli del Campobasso Summer Festival è obbligatorio esibire il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica.

Il ricavato degli spettacoli delle quattro serate del Campobasso Summer Festival, sarà utilizzato per scopi e progetti che verranno individuati con il contributo delle commissioni consiliari e del Consiglio del Comune di Campobasso.