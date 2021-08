Successo per la Festa dell’Unità a Santa Croce di Magliano con l’europarlamentare Pina Picerno

Ottima riuscita per la Festa dell’Unità che ieri sera si è svolta a Santa Croce di Magliano.

Cittadini, militanti e Segretari di Circolo hanno riempito gli spazi allestiti in piazza Marconi per prendere parte al dibattito con l’Europarlamentare, Pina Picierno, dal tema: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e opportunità per il Basso Molise”, moderato dalla vice Segretaria della Federazione PD del Basso Molise, Candida Stellato.

Una serata ricca di spunti e riflessioni che, partendo dall’analisi delle criticità del nostro territorio – come hanno sottolineato nei loro interventi il Segretario della Federazione PD del Basso Molise, Oscar Scurti, e il Segretario Regionale,Vittorino Facciolla – hanno fatto comprendere ai partecipanti, grazie al contributo dell’Europarlamentare, Pina Picierno, quali siano le reali opportunità per il Basso Molise grazie alla “quota sud”, prevista nel PNRR per “riaccendere il SUD”.

Soddisfatta la Segretaria cittadina, Maria Florio, per la riuscita dell’evento e per aver rivisto, dopo anni, la politica ritornare nella sua piazza, quella piazza che per decenni ha contribuito a fare la storia della Sinistra Molisana.

Una bella serata, allietata – dopo il dibattito – da musica in piazza con l’esibizione di gruppi locali. Uno stimolo per la Politica del Basso Molise a mettersi in moto, a ritornare in piazza, tra la gente, coinvolgendo le energie migliori, i più giovani, che devono avere il compito di contribuire attivamente a creare una nuova prospettiva di crescita, restando saldi alle proprie radici, alla propria storia, alle proprie tradizioni.