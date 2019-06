Successo per il Trofeo San Nicandro “Città  di Venafro”

REDAZIONE

Domenica 9 giugno scorso si è svolta a Venafro una delle classiche gare di corsa su strada a carattere nazionale, il Trofeo San Nicandro “Città di Venafro”, nella sua XIX edizione. La manifestazione sportiva rappresenta la 1^ gara del circuito Gran Prix Corri Molise 2019 ed è stata indetta ed organizzata dalla società A.S.D. Atletica Venafro, in collaborazione con il Comitato FIDAL Molise e con il patrocinio della Regione Molise, del Comune di Venafro e della Fondazione NEUROMED. La gara, per cui hanno tagliato il traguardo circa 300 atleti, si è svolta su di un circuito di 3,333 km in ambito urbano, leggermente collinare, da ripetersi tre volte, per un totale di 10 km. Su tutti l’ha spuntata Hosea Kimeli Kisorio, della Società Atletica Virtus CR Lucca, col tempo di soli 31′ 43″, alla media di 3′ 10″/km. All’11^ posizione il primo atleta molisano, Giuseppe Di Bucci della Free Runners Isernia, 37′ 16″ il suo crono. Sul gradino più alto fra le donne Clementine Mukandanga, della Società Runner Team 99 SBV, giunta al traguardo dopo 37′ 36″. Al secondo posto, la prima fra le donne molisane, Iolanda Ferritti, della Nuova Atletica Isernia, col tempo di 39′ 17″. L’Atletica Molise Amatori, la storica società che annovera numerosi iscritti appassionati di podismo, è stata presente all’evento con 19 partecipanti, nove dei quali hanno avuto la grande soddisfazione di salire sul podio. Miglior tempo per Vincenzo Marchetta, con 48′ 55″, alla media di 4′ 53″/km, 3° nella Categoria SM65, nella quale anche Bernardo Cosimi è giunto 6°. Prima fra le donne AMA Felicita Iannitto, 6^ nella Categoria SF45, in premiazione anche Antonio Marandola, 5° nella Categoria SM70, Leonardo Manna, 3° nella Categoria SM75, Maria Iafrancesco, Antonietta Giuliano e Adalgisa Sprecacenere, rispettivamente 3^, 4^ e 5^ nella Categoria SF55, e Benito Grieco, sul gradino più alto per la Categoria dei più veterani, o dei meno giovani, come piace a lui, gli over 80. Hanno contribuito all’ottimo piazzamento della Società, 8^ sulle 74 partecipanti, 4^ fra quelle molisane, anche Lanese Massimo, Matteo Valente, Domenico Vinciguerra, Paolo Barone, Vittorio Moffa, Bruno Ricciuto, Sergio Di Nonno, Nicola Iademarco, Ugo Giuliano e Giovanni Coco. Sabato 8 giugno, un altro atleta dell’AMA, Guido Vincenzo Ponzio, ha partecipato, a Sammichele di Bari, alla 15 km, nel contesto della 2^ Edizione della Sei Ore di Strana Marathon, gara inserita nel Calendario Nazionale IUTA 2019. La gara si è sviluppata su un circuito di 1.033 m, da ripetere per 15 volte, nel centro del paese, pianeggiante e completamente chiuso al traffico con tratti asfaltati e tratti su basolato in pietra liscio e non scivoloso. 2h 16′ 23″, il il tempo impiegato da Guido Vincenzo a passo di fitwalking, classificandosi 2° nella sua Categoria SM65. Un ringraziamento da parte del Presidente Franco Pietrunti a tutti coloro che sono stati premiati, ma anche a tutti i restanti partecipanti. Appuntamento alle prossime gare, fra cui la 2^ tappa del Gran Prix Corri Molise 2019 a Limosano (CB) il 7 luglio per il 34° Memorial Mario Pulla.