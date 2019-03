Successo per il secondo fine settimana del Carnevale: in migliaia a Larino

REDAZIONE

La sorpresa non era più la stessa ma l’atmosfera magica che da sempre accompagna la sfilata dei giganti di cartapesta è rimasta intatta. Ancora un grande successo per il secondo fine settimana del Carnevale di Larino, la manifestazione da sempre fiore all’occhiello del paese bassomolisano, per la prima volta nella sua storia è andata in scena non solo nel tradizionale week-end di Carnevale ma anche in quello successivo. E così ieri pomeriggio i giganti di cartapesta sono tornati ad attraversare le strade di Larino e ad incantare le migliaia di persone che hanno approfittato del pomeriggio di sole e delle temperature decisamente primaverili per prendere d’assalto il paese bassomolisano. Chi li ha “persi” sabato e domenica scorsi, quindi, ha potuto nuovamente apprezzare i carri alti anche 13 metri realizzati dalle associazioni cittadine per una manifestazione che quest’anno può vantarsi del riconoscimento del Mibac ed è inserita tra i Carnevali storici d’Italia. A sfilare il carro allegorico proposto dall’associazione Officina dell’Arte e intitolato “Io non ho paura” che ha voluto scacciare la paura per il terremoto e, nello stesso tempo, omaggiare gli eroi che durante le tragedie mettono a rischio la propria vita per salvare gli altri: i vigili del fuoco con lo sciame che è rappresentato da un enorme dinosauro scheletrico che si è abbattuto sui palazzi con tutta la sua rabbia. A seguire il carro de “I Gatti randagi” in collaborazione con “Modellarte” dal titolo “Il bagaglio umano” che affronta il tema del #restiamoumani: le figure raccontano il viaggio che i migranti intraprendono alla ricerca della vita migliore che possa dare loro la dignità che ogni essere umano dovrebbe avere. Il carro porta le figure di un enorme drago blu con al seguito un polipo gigante, metafora del Mediterraneo, pronto ad inghiottire l’imbarcazione carica di speranze. E ancora il carro “Incantatopi” creato dall’associazione Carnaval e dedicato all’ex premier Matteo Renzi che prende le sembianze di un pifferaio attorniato dai topi e sostenuto da un enorme cobra e vuole lanciare il messaggio secondo il quale Renzi sarebbe colpevole di aver illuso milioni di italiani con una politica disfattista. E ancora il carro dell’associazione Gioventù Frentana, “Il canto del popolo spennato” che mostra un gigante verde, una sorta di moderno Hulk, in compagnia di altri più piccoli e di alcuni polli che vengono schiacciati tra le mani di un colosso. “La solita favola italiana” del Gruppo Selvaggi, invece, nasce per iconizzare lo sfruttamento dei lavoratori attraverso la storia del povero Pinocchio vessato da Mangiafuoco che lo trattiene tra le sue grinfie, incantandolo con promesse effimere e continuando a sfruttarlo per il proprio tornaconto. E per ultimo il carro del Gruppo Larinella “Ritorno al passato” che analizza la paura del riarmo atomico con il terrore che viene proposto tramite un enorme dinosauro e tre leader moderni: il presidente Usa, Donald Trump, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-Un e il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Carri che sono stati accompagnati dalle danze colorate delle scuole di ballo che si sono esibite in varie esibizioni per una manifestazione che, come sempre, ha coinvolto e incantato i tantissimi che sono arrivati nel paese bassomolisano. E oggi l’ultimo appuntamento con la sfilata che inizierà alle 12.30. Nel pomeriggio, alle 19, la premiazione del Concorso mascherato, corpi di ballo e carri allegorici e dalle 21 il dj set.