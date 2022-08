Successo per il monologo di Greta Rodan “Nei miei panni. Le due facce del bullismo” 

Successo ieri per il monologo di Greta Rodan “Nei miei panni_Le due facce del bullismo” andato in scena a Venafro nella deliziosa cornice della piazza Antonio De Curtis. L’iniziativa è stata promossa e fortemente sostenuta dalla associazione “STOP BULLISMO ODV” nelle persone del Presidente Fabio Iannucci e del Vice Presidente Ivano Pascarella, col patrocinio del Comune e della Pro Loco di Venafro.

Il monologo racconta il bullismo dai due punti di vista, quello del bullo e quello del bullizzato, due facce di una medaglia che sono state indagate dalla penna della Rodan e dalla interpretazione intensa di Andrea Cacciavillani, accompagnato ottimamente al piano dal maestro Francesco Cipullo.

In questo racconto si è inserita la voce splendida di Vania Trivisonno che, oltre a cantare, ha dipinto un’opera sul tema in una suggestiva performance. Il pubblico, numeroso, ha accolto e sentito il dolore, lo ha attraversato per giungere poi alla presa di coscienza e al cambiamento dei protagonisti del monologo, due ragazzi come tanti, intrappolati in ruoli stretti di vittima e carnefice e che da questi ruoli riusciranno a liberarsi.

La consapevolezza passa per forza per l’immedesimazione, la compenetrazione, l’empatia, e la scrittura, l’arte, la musica, si sono dimostrati strumenti utili, efficaci, essenziali per giungere al cuore di questa piaga che getta tanti ragazzi in baratri di silenzio e solitudine, per affrontarla e trovare modi per combatterla. Per vincerla.